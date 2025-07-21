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Британия вновь передала Украине ПВО и боеприпасы - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030406826.html
Британия вновь передала Украине ПВО и боеприпасы
Британия вновь передала Украине ПВО и боеприпасы - РИА Новости, 21.07.2025
Британия вновь передала Украине ПВО и боеприпасы
Великобритания за два месяца передала Киеву системы ПВО и боеприпасы на сумму более 150 миллионов фунтов стерлигов (200 миллионов долларов) из 700 миллионов... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:10:00+03:00
2025-07-21T14:10:00+03:00
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ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости. Великобритания за два месяца передала Киеву системы ПВО и боеприпасы на сумму более 150 миллионов фунтов стерлигов (200 миллионов долларов) из 700 миллионов (945 миллионов долларов), запланированных на эти цели в 2025 году, сообщает британское минобороны. "За последние два месяца на Украину было поставлено ПВО и снарядов на сумму более 150 миллионов фунтов стерлингов... Всего в этом году на противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы планируется потратить по меньшей мере 700 миллионов фунтов стерлингов из общей суммы, направляемой на поддержку Украины", - говорится в сообщении. Всего в этом году Британия направит 4,5 миллиардов фунтов стерлингов на военную помощь Украине. В заявлении отмечается, что остальное финансирование пойдет, в частности, на закупку беспилотных летательных аппаратов, а также обслуживание и ремонт британского оружия, уже предоставленного Украине. "За шесть месяцев Великобритания поставила Украине почти 50 тысяч военных БПЛА в дополнение к 20 тысячам, поставленным за тот же период через британско-латвийскую коалицию по беспилотникам... В этом году Великобритания выделила 350 миллионов фунтов стерлингов на увеличение поставок беспилотников с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году", - добавили в британском МО. В ведомстве также напомнили, что в понедельник состоится заседание контактной группы по помощи Киеву, в рамках министр обороны Британии Джон Хили собирается предложить 50-дневную кампанию по "вооружению Украины". В частности, Британия и Германия достигнут договоренности о приобретении ракет ПВО для Киева с использованием средств Берлина в размере 170 миллионов евро, говорится в документе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250302/britaniya-2002617453.html
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в мире, украина, великобритания, киев, джон хили, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Киев, Джон Хили, Сергей Лавров, НАТО
Британия вновь передала Украине ПВО и боеприпасы

Британия передала Украине системы ПВО и боеприпасы на 200 миллионов долларов

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости. Великобритания за два месяца передала Киеву системы ПВО и боеприпасы на сумму более 150 миллионов фунтов стерлигов (200 миллионов долларов) из 700 миллионов (945 миллионов долларов), запланированных на эти цели в 2025 году, сообщает британское минобороны.
"За последние два месяца на Украину было поставлено ПВО и снарядов на сумму более 150 миллионов фунтов стерлингов... Всего в этом году на противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы планируется потратить по меньшей мере 700 миллионов фунтов стерлингов из общей суммы, направляемой на поддержку Украины", - говорится в сообщении.
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки
2 марта, 20:42
Всего в этом году Британия направит 4,5 миллиардов фунтов стерлингов на военную помощь Украине. В заявлении отмечается, что остальное финансирование пойдет, в частности, на закупку беспилотных летательных аппаратов, а также обслуживание и ремонт британского оружия, уже предоставленного Украине.
"За шесть месяцев Великобритания поставила Украине почти 50 тысяч военных БПЛА в дополнение к 20 тысячам, поставленным за тот же период через британско-латвийскую коалицию по беспилотникам... В этом году Великобритания выделила 350 миллионов фунтов стерлингов на увеличение поставок беспилотников с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году", - добавили в британском МО.
В ведомстве также напомнили, что в понедельник состоится заседание контактной группы по помощи Киеву, в рамках министр обороны Британии Джон Хили собирается предложить 50-дневную кампанию по "вооружению Украины". В частности, Британия и Германия достигнут договоренности о приобретении ракет ПВО для Киева с использованием средств Берлина в размере 170 миллионов евро, говорится в документе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Британия намерена в десять раз увеличить поставки БПЛА Украине
4 июня, 08:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияКиевДжон ХилиСергей ЛавровНАТО
 
 
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