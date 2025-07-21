https://ria.ru/20250721/ukraina-2030361460.html
На Украине задержали одного из руководителей антикоррупционного бюро
На Украине задержали одного из руководителей антикоррупционного бюро - РИА Новости, 21.07.2025
На Украине задержали одного из руководителей антикоррупционного бюро
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник, что во время обысков задержала одного из руководителей межрегиональных управлений Национального... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:21:00+03:00
2025-07-21T10:21:00+03:00
2025-07-21T12:09:00+03:00
в мире
россия
украина
днепропетровск
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030382797_0:324:1066:924_1920x0_80_0_0_53796419c1af920e1c23c5d5d97efa7a.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник, что во время обысков задержала одного из руководителей межрегиональных управлений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова - утверждается, что его подозревают в ведении бизнеса в России. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. "Разоблачили в ведении бизнеса в РФ одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Этот чиновник с дислокацией в Днепропетровске координирует деятельность бюро в прифронтовых областях Украины, при этом имеет контакты с представителями… (РФ – ред.) и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Утверждается, что у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию. СБУ сообщает, что Магамедрасулов задержан, следствие продолжается.
https://ria.ru/20250711/obyski-2028502985.html
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027661479.html
россия
украина
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030382797_0:271:1066:1071_1920x0_80_0_0_e907ca0d33adf12a7505bd9dd7647748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, днепропетровск, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, страна.ua
В мире, Россия, Украина, Днепропетровск, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Страна.ua
На Украине задержали одного из руководителей антикоррупционного бюро
СБУ заявила о задержании чиновника, подозреваемого в ведении бизнеса в РФ