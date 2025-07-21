https://ria.ru/20250721/ukraina-2030361460.html

На Украине задержали одного из руководителей антикоррупционного бюро

На Украине задержали одного из руководителей антикоррупционного бюро - РИА Новости, 21.07.2025

На Украине задержали одного из руководителей антикоррупционного бюро

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник, что во время обысков задержала одного из руководителей межрегиональных управлений Национального... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:21:00+03:00

2025-07-21T10:21:00+03:00

2025-07-21T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник, что во время обысков задержала одного из руководителей межрегиональных управлений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова - утверждается, что его подозревают в ведении бизнеса в России. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. "Разоблачили в ведении бизнеса в РФ одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Этот чиновник с дислокацией в Днепропетровске координирует деятельность бюро в прифронтовых областях Украины, при этом имеет контакты с представителями… (РФ – ред.) и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Утверждается, что у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию. СБУ сообщает, что Магамедрасулов задержан, следствие продолжается.

https://ria.ru/20250711/obyski-2028502985.html

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