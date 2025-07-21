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На Украине задержали одного из руководителей антикоррупционного бюро - РИА Новости, 21.07.2025
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10:21 21.07.2025 (обновлено: 12:09 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030361460.html
На Украине задержали одного из руководителей антикоррупционного бюро
На Украине задержали одного из руководителей антикоррупционного бюро - РИА Новости, 21.07.2025
На Украине задержали одного из руководителей антикоррупционного бюро
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник, что во время обысков задержала одного из руководителей межрегиональных управлений Национального... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:21:00+03:00
2025-07-21T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник, что во время обысков задержала одного из руководителей межрегиональных управлений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова - утверждается, что его подозревают в ведении бизнеса в России. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. "Разоблачили в ведении бизнеса в РФ одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Этот чиновник с дислокацией в Днепропетровске координирует деятельность бюро в прифронтовых областях Украины, при этом имеет контакты с представителями… (РФ – ред.) и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Утверждается, что у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию. СБУ сообщает, что Магамедрасулов задержан, следствие продолжается.
https://ria.ru/20250711/obyski-2028502985.html
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в мире, россия, украина, днепропетровск, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, страна.ua
В мире, Россия, Украина, Днепропетровск, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Страна.ua
На Украине задержали одного из руководителей антикоррупционного бюро

СБУ заявила о задержании чиновника, подозреваемого в ведении бизнеса в РФ

© Фото : СБУЗадержание Руслана Магамедрасулова
Задержание Руслана Магамедрасулова - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : СБУ
Задержание Руслана Магамедрасулова
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник, что во время обысков задержала одного из руководителей межрегиональных управлений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова - утверждается, что его подозревают в ведении бизнеса в России.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда.
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"Разоблачили в ведении бизнеса в РФ одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Этот чиновник с дислокацией в Днепропетровске координирует деятельность бюро в прифронтовых областях Украины, при этом имеет контакты с представителями… (РФ – ред.) и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
Утверждается, что у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию.
СБУ сообщает, что Магамедрасулов задержан, следствие продолжается.
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В миреРоссияУкраинаДнепропетровскНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныСтрана.ua
 
 
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