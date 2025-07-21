https://ria.ru/20250721/ukraina-2030343619.html

"Пришло время". Во Франции пришли в ужас от увиденного на Украине

"Пришло время". Во Франции пришли в ужас от увиденного на Украине - РИА Новости, 21.07.2025

"Пришло время". Во Франции пришли в ужас от увиденного на Украине

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х резко раскритиковал насильственную мобилизацию на Украине. "Молодых мужчин, которым иногда едва... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:23:00+03:00

2025-07-21T08:23:00+03:00

2025-07-21T18:24:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х резко раскритиковал насильственную мобилизацию на Украине. "Молодых мужчин, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт. Это та "демократия", которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза", — говорится в публикации. Так он прокомментировал видео, на котором люди в военной форме тащат человека по земле, держа его за руки. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая их.

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030348462.html

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Корги пытается защитить хозяина от мобилизации во Львове Корги пытается защитить хозяина от мобилизации во Львове 2025-07-21T08:23 true PT0M28S

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в мире, украина, франция, вооруженные силы украины