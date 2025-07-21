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"Окно возможностей": во Франции определили срок обвала фронта на Украине - РИА Новости, 21.07.2025
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06:29 21.07.2025 (обновлено: 18:26 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030336433.html
"Окно возможностей": во Франции определили срок обвала фронта на Украине
"Окно возможностей": во Франции определили срок обвала фронта на Украине - РИА Новости, 21.07.2025
"Окно возможностей": во Франции определили срок обвала фронта на Украине
ВСУ могут столкнуться с обвалом фронта к концу года, если российская армия продолжит успешное давление на украинские позиции, пишет французская газета Le... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:29:00+03:00
2025-07-21T18:26:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ВСУ могут столкнуться с обвалом фронта к концу года, если российская армия продолжит успешное давление на украинские позиции, пишет французская газета Le Figaro."Смогут ли они (Украинские войска. — Прим. ред.) продержаться хотя бы полгода? Год? Неважно — ведь на самом деле война уже проиграна", — говорится в материале.Как утверждает издание, Украина потеряла достаточно боевой техники с начала специальной военной операции, что сказывается на эффективности ведения боевых действий против России."Это открывает в будущем для России окно возможностей", — заявил в беседе с изданием французский военный источник.По его словам, тактически — в среднесрочной и долгосрочной перспективе — Россия получит преимущество.Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 259 танков и других бронемашин, 1577 реактивных систем залпового огня, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 402 единицы автомобильной техники.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030090395.html
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028043619.html
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в мире, россия, украина, франция, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины
"Окно возможностей": во Франции определили срок обвала фронта на Украине

Le Figaro: ВСУ могут столкнуться с обвалом фронта к концу года

© AP Photo / Oleg PetrasiukРаненый украинский военный
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Раненый украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ВСУ могут столкнуться с обвалом фронта к концу года, если российская армия продолжит успешное давление на украинские позиции, пишет французская газета Le Figaro.
"Смогут ли они (Украинские войска. — Прим. ред.) продержаться хотя бы полгода? Год? Неважно — ведь на самом деле война уже проиграна", — говорится в материале.
Как утверждает издание, Украина потеряла достаточно боевой техники с начала специальной военной операции, что сказывается на эффективности ведения боевых действий против России.
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"Это открывает в будущем для России окно возможностей", — заявил в беседе с изданием французский военный источник.
По его словам, тактически — в среднесрочной и долгосрочной перспективе — Россия получит преимущество.
Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 259 танков и других бронемашин, 1577 реактивных систем залпового огня, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 402 единицы автомобильной техники.
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