"Не имеем права": в Австрии рассказали о вопиющей ситуации на Украине
Standard: украинцы теряют доверие к Зеленскому из-за замалчивания проблем
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украинцы все больше теряют доверие к Владимиру Зеленскому из-за замалчивания проблем как на фронте, так и внутри страны, пишет австрийская газета Der Standard со ссылкой на экспертов.
"Нам не нужны призывы к храбрости на фронте – нам нужна реалистичная оценка ситуации, особенно сейчас, когда, вероятно, самый критический этап войны", — заявил в беседе с изданием эксперт центра Разумкова Алексей Мельник.
Он отметил, что Зеленский по-прежнему почти каждый вечер обращается к нации, но опускает щекотливые темы, касающиеся насильственной мобилизации, провалов на фронте и дипломатических неудач.
"Мы, как население, практически не имеем права голоса", — пожаловался Мельник, комментируя решения главы киевского режима.
По мнению эксперта, даже последние перестановки в правительстве Украины ничего не меняют, потому что все основные действующие лица остаются теми же.
"В последние месяцы ситуация для населения практически не улучшилась. Поэтому я остаюсь довольно пессимистичным", — заявил экс-глава делегации Международного комитета Красного Креста (ICRC) на Украине Юрген Эглин.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Президент США Дональд Трамп в феврале назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.