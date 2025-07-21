https://ria.ru/20250721/ukraina-2030325589.html

"Не имеем права": в Австрии рассказали о вопиющей ситуации на Украине

"Не имеем права": в Австрии рассказали о вопиющей ситуации на Украине - РИА Новости, 21.07.2025

"Не имеем права": в Австрии рассказали о вопиющей ситуации на Украине

Украинцы все больше теряют доверие к Владимиру Зеленскому из-за замалчивания проблем как на фронте, так и внутри страны, пишет австрийская газета Der Standard... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T02:06:00+03:00

2025-07-21T02:06:00+03:00

2025-07-21T06:23:00+03:00

в мире

украина

сша

владимир зеленский

алексей мельников

дональд трамп

международный комитет красного креста (мккк)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украинцы все больше теряют доверие к Владимиру Зеленскому из-за замалчивания проблем как на фронте, так и внутри страны, пишет австрийская газета Der Standard со ссылкой на экспертов."Нам не нужны призывы к храбрости на фронте – нам нужна реалистичная оценка ситуации, особенно сейчас, когда, вероятно, самый критический этап войны", — заявил в беседе с изданием эксперт центра Разумкова Алексей Мельник.Он отметил, что Зеленский по-прежнему почти каждый вечер обращается к нации, но опускает щекотливые темы, касающиеся насильственной мобилизации, провалов на фронте и дипломатических неудач."Мы, как население, практически не имеем права голоса", — пожаловался Мельник, комментируя решения главы киевского режима.По мнению эксперта, даже последние перестановки в правительстве Украины ничего не меняют, потому что все основные действующие лица остаются теми же."В последние месяцы ситуация для населения практически не улучшилась. Поэтому я остаюсь довольно пессимистичным", — заявил экс-глава делегации Международного комитета Красного Креста (ICRC) на Украине Юрген Эглин.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп в феврале назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250721/trevoga-2030321065.html

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030291872.html

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030270093.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, алексей мельников, дональд трамп, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины