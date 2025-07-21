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"Не имеем права": в Австрии рассказали о вопиющей ситуации на Украине - РИА Новости, 21.07.2025
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02:06 21.07.2025 (обновлено: 06:23 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030325589.html
"Не имеем права": в Австрии рассказали о вопиющей ситуации на Украине
"Не имеем права": в Австрии рассказали о вопиющей ситуации на Украине - РИА Новости, 21.07.2025
"Не имеем права": в Австрии рассказали о вопиющей ситуации на Украине
Украинцы все больше теряют доверие к Владимиру Зеленскому из-за замалчивания проблем как на фронте, так и внутри страны, пишет австрийская газета Der Standard... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:06:00+03:00
2025-07-21T06:23:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
алексей мельников
дональд трамп
международный комитет красного креста (мккк)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украинцы все больше теряют доверие к Владимиру Зеленскому из-за замалчивания проблем как на фронте, так и внутри страны, пишет австрийская газета Der Standard со ссылкой на экспертов."Нам не нужны призывы к храбрости на фронте – нам нужна реалистичная оценка ситуации, особенно сейчас, когда, вероятно, самый критический этап войны", — заявил в беседе с изданием эксперт центра Разумкова Алексей Мельник.Он отметил, что Зеленский по-прежнему почти каждый вечер обращается к нации, но опускает щекотливые темы, касающиеся насильственной мобилизации, провалов на фронте и дипломатических неудач."Мы, как население, практически не имеем права голоса", — пожаловался Мельник, комментируя решения главы киевского режима.По мнению эксперта, даже последние перестановки в правительстве Украины ничего не меняют, потому что все основные действующие лица остаются теми же."В последние месяцы ситуация для населения практически не улучшилась. Поэтому я остаюсь довольно пессимистичным", — заявил экс-глава делегации Международного комитета Красного Креста (ICRC) на Украине Юрген Эглин.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп в феврале назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250721/trevoga-2030321065.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, алексей мельников, дональд трамп, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Алексей Мельников, Дональд Трамп, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины
"Не имеем права": в Австрии рассказали о вопиющей ситуации на Украине

Standard: украинцы теряют доверие к Зеленскому из-за замалчивания проблем

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украинцы все больше теряют доверие к Владимиру Зеленскому из-за замалчивания проблем как на фронте, так и внутри страны, пишет австрийская газета Der Standard со ссылкой на экспертов.
"Нам не нужны призывы к храбрости на фронте – нам нужна реалистичная оценка ситуации, особенно сейчас, когда, вероятно, самый критический этап войны", — заявил в беседе с изданием эксперт центра Разумкова Алексей Мельник.
Он отметил, что Зеленский по-прежнему почти каждый вечер обращается к нации, но опускает щекотливые темы, касающиеся насильственной мобилизации, провалов на фронте и дипломатических неудач.
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"Мы, как население, практически не имеем права голоса", — пожаловался Мельник, комментируя решения главы киевского режима.
По мнению эксперта, даже последние перестановки в правительстве Украины ничего не меняют, потому что все основные действующие лица остаются теми же.
"В последние месяцы ситуация для населения практически не улучшилась. Поэтому я остаюсь довольно пессимистичным", — заявил экс-глава делегации Международного комитета Красного Креста (ICRC) на Украине Юрген Эглин.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Президент США Дональд Трамп в феврале назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлексей МельниковДональд ТрампМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы Украины
 
 
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