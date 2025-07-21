https://ria.ru/20250721/ugol-2030355944.html

Россия нарастила экспорт угля в дружественные страны

Россия нарастила экспорт угля в дружественные страны - РИА Новости, 21.07.2025

Россия нарастила экспорт угля в дружественные страны

Поставки российского угля в дружественные за первые пять месяцев 2025 года увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 77,7 млн РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:00:00+03:00

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2025-07-21T10:00:00+03:00

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Поставки российского угля в дружественные за первые пять месяцев 2025 года увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 77,7 млн тонн, сообщил РИА Новости учредитель компании "АСР Групп" Евгений Ренге, сославшись на данные внутренней статистики трейдера. "Основной прирост обеспечили поставки энергетического угля, экспорт которого вырос на 14%. В то же время объёмы поставок коксующегося угля снизились на 19% к уровню первых пяти месяцев 2024 года. Также в структуре экспорта отмечается рост объёма антрацита", - сообщил Ренге.Ключевыми направлениями поставок, пояснил он, остаются Китай, Индия и Турция. Сейчас в "АСР Групп наблюдают устойчивый спрос со стороны промышленности в странах-партнёрах, подчеркивает собеседник агентства."В ответ расширяем логистику через дальневосточные порты и увеличиваем долю расчётов в национальных валютах. Сегодня на юани и рупии приходится свыше 70% контрактов, что позволяет снизить валютные риски и ускорить расчёты", — отметил Ренге.В компании добавили, что при сохранении текущей динамики годовой объем экспорта угля в дружественные может существенно превысить 185 млн тонн, включая все категории — энергетический, коксующийся уголь и антрацит.По оценке "АСР Групп", загрузка угледобывающих мощностей на востоке России превышает 87%. Наибольший прирост добычи зафиксирован в Якутии и Красноярском крае. Продолжается модернизация портовой инфраструктуры: как уточнили в компании, ведутся переговоры об углублении акватории одного из терминалов в Приморье. Это позволит увеличить объёмы отгрузки на 10 млн тонн в год.

https://ria.ru/20250709/eksport-2028209540.html

https://ria.ru/20250530/ugol-2019962837.html

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