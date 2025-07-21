https://ria.ru/20250721/udmurtija-2030426907.html

Глава Удмуртии рассказал Путину о помощи участникам СВО

Глава Удмуртии рассказал Путину о помощи участникам СВО - РИА Новости, 21.07.2025

Глава Удмуртии рассказал Путину о помощи участникам СВО

Акселератор для участников спецоперации и членов их семей, которые хотят открыть свое дело, запущен в Удмуртии и разработан специальный микрозаем, сообщил... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:19:00+03:00

2025-07-21T15:19:00+03:00

2025-07-21T15:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

александр бречалов

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Акселератор для участников спецоперации и членов их семей, которые хотят открыть свое дело, запущен в Удмуртии и разработан специальный микрозаем, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Александр Бречалов. В понедельник президент России принял с докладом главу Удмуртии. "Мы запустили специальный акселератор для участников СВО и членов их семей, кто хочет открыть свое дело, то есть пошагово доводим до реализации своей мечты, своего проекта. Для этого, как подспорье, наш удмуртский фонд развития промышленности разработал специальный микрозаем от 50 тысяч до 2 миллионов рублей, ставка – до 6,5% годовых. С учетом нынешних банковских ставок это вполне разумная цифра. И востребованность у этого акселератора очень большая", - сказал Бречалов. Также он отметил, что отдельное направление выделено именно для участников специальной военной операции и членов их семей в программе "Соцконтракт". "Мы, конечно же, наших ребят вовлекаем в культурные и спортивные события. По 18 видам спорта открыты для них бесплатные секции, и в каждом городе есть площадки, где они бесплатно занимаются", - поделился глава республики.

https://ria.ru/20250721/brechalov-2030410111.html

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россия, александр бречалов, владимир путин