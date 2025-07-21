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Специалисты тверских МФЦ обработали более 10 миллионов обращений за 15 лет - РИА Новости, 21.07.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:41 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/tver-2030444152.html
Специалисты тверских МФЦ обработали более 10 миллионов обращений за 15 лет
Специалисты тверских МФЦ обработали более 10 миллионов обращений за 15 лет - РИА Новости, 21.07.2025
Специалисты тверских МФЦ обработали более 10 миллионов обращений за 15 лет
Специалисты отделений МФЦ Тверской области за 15 лет работы обработали более 10 миллионов обращений жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:41:00+03:00
2025-07-21T16:41:00+03:00
тверская область
мфц (многофункциональный центр)
игорь руденя
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Специалисты отделений МФЦ Тверской области за 15 лет работы обработали более 10 миллионов обращений жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Доступ к услугам МФЦ обеспечен во всех муниципальных образованиях региона – это 46 филиалов, 63 территориально обособленных структурных подразделения. За это время в офисах и филиалах внедрены новые профессиональные стандарты. Постоянно актуализируется спектр оказываемых услуг. "Развитие в муниципалитетах системы филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу одного окна, – это важная часть деятельности по повышению качества жизни граждан Тверской области. Сегодня МФЦ – ключевой ресурс по предоставлению государственных и муниципальных услуг", – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Первые филиалы МФЦ в Верхневолжье открылись в 2010 году – в поселке Жарковский, Западной Двине и Вышнем Волочке. В 2014 году был создан единый бренд "Мои документы". Всего с начала работы в подразделениях Верхневолжья принято более 10 миллионов обращений от жителей. Их число ежегодно увеличивается. Только в 2024 году через филиалы МФЦ Тверской области принято свыше 1 миллиона заявлений по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Правительством Тверской области утверждена концепция развития сети, нацеленная на повышение доступности и удобства получения государственных и муниципальных услуг для каждого жителя в каждом муниципалитете. Внедряются стандарты оформления многофункциональных центров и благоустройства прилегающих территорий. Утвержден единый стандарт обслуживания заявителей, организуется выездное обслуживание. Постоянно совершенствуется система обучения, наставничества и мотивации сотрудников. Распределенным центром телефонного обслуживания принимается до тысячи звонков ежедневно. В секторах пользовательского сопровождения помогают гражданам получать услуги в электронном виде. Уже несколько лет Тверская область входит в число регионов с высоким уровнем эффективности деятельности многофункциональных центров, отметили в пресс-службе. В 2024 году МФЦ Тверской области оказали поддержку в развитии новых территорий РФ. Были открыты два филиала МФЦ в Бердянске Запорожской области.
https://ria.ru/20250703/tver-2026932240.html
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РИА Новости
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мфц (многофункциональный центр), игорь руденя
Тверская область, МФЦ (многофункциональный центр), Игорь Руденя
Специалисты тверских МФЦ обработали более 10 миллионов обращений за 15 лет

В МФЦ Тверской области обработали более 10 миллионов обращений за 15 лет

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСпециалисты тверских МФЦ обработали более 10 миллионов обращений за 15 лет
Специалисты тверских МФЦ обработали более 10 миллионов обращений за 15 лет - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Специалисты тверских МФЦ обработали более 10 миллионов обращений за 15 лет
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Специалисты отделений МФЦ Тверской области за 15 лет работы обработали более 10 миллионов обращений жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Доступ к услугам МФЦ обеспечен во всех муниципальных образованиях региона – это 46 филиалов, 63 территориально обособленных структурных подразделения. За это время в офисах и филиалах внедрены новые профессиональные стандарты. Постоянно актуализируется спектр оказываемых услуг.
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"Развитие в муниципалитетах системы филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу одного окна, – это важная часть деятельности по повышению качества жизни граждан Тверской области. Сегодня МФЦ – ключевой ресурс по предоставлению государственных и муниципальных услуг", – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Первые филиалы МФЦ в Верхневолжье открылись в 2010 году – в поселке Жарковский, Западной Двине и Вышнем Волочке. В 2014 году был создан единый бренд "Мои документы".
Всего с начала работы в подразделениях Верхневолжья принято более 10 миллионов обращений от жителей. Их число ежегодно увеличивается. Только в 2024 году через филиалы МФЦ Тверской области принято свыше 1 миллиона заявлений по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Правительством Тверской области утверждена концепция развития сети, нацеленная на повышение доступности и удобства получения государственных и муниципальных услуг для каждого жителя в каждом муниципалитете. Внедряются стандарты оформления многофункциональных центров и благоустройства прилегающих территорий. Утвержден единый стандарт обслуживания заявителей, организуется выездное обслуживание. Постоянно совершенствуется система обучения, наставничества и мотивации сотрудников.
Распределенным центром телефонного обслуживания принимается до тысячи звонков ежедневно. В секторах пользовательского сопровождения помогают гражданам получать услуги в электронном виде.
Уже несколько лет Тверская область входит в число регионов с высоким уровнем эффективности деятельности многофункциональных центров, отметили в пресс-службе.
В 2024 году МФЦ Тверской области оказали поддержку в развитии новых территорий РФ. Были открыты два филиала МФЦ в Бердянске Запорожской области.
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Тверская областьМФЦ (многофункциональный центр)Игорь Руденя
 
 
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