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В турецком центре USMER высказались о расширении НАТО на восток - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:34 21.07.2025 (обновлено: 08:35 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/turtsiya-2030344521.html
В турецком центре USMER высказались о расширении НАТО на восток
В турецком центре USMER высказались о расширении НАТО на восток - РИА Новости, 21.07.2025
В турецком центре USMER высказались о расширении НАТО на восток
Политика НАТО по расширению на восток является "маршем к гибели" альянса, говорится в итоговой декларации турецкого Центра национальной стратегии (USMER) по... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:34:00+03:00
2025-07-21T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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сергей лавров
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Политика НАТО по расширению на восток является "маршем к гибели" альянса, говорится в итоговой декларации турецкого Центра национальной стратегии (USMER) по итогам конференции "Восточное Средиземноморье-Черное море'25" (EMBC) в Стамбуле, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. НАТО в продвижении своей инфраструктуры на восток "споткнулась" об Украину, при этом продолжает делать вид, что "доведет дело до конца", заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров. "Попытка расширить НАТО на восток, на север Черного моря, направлена против всех черноморских и средиземноморских стран и народов. Мы разоблачаем надуманную враждебную истерию европейских глобалистов на этом фронте и призываем всех патриотов и трудящихся Европы к борьбе с военными баронами Берлина, Парижа и Лондона. Сопротивление России и всех остальных на этом фронте - это будущее всех нас. Расширение НАТО на восток - это марш НАТО к своей гибели", - говорится в декларации. "Мы решительно призываем к единству и солидарности против попыток американских и европейских глобалистов возвести стены между странами Кавказского региона и натравить их друг на друга. Включение стран Южного Кавказа - Азербайджана, Грузии и Армении - в НАТО спровоцирует военные действия в регионе и усугубит угрозу для всех стран Черного и Восточного Средиземноморья. Турция должна использовать свое право вето против такой инициативы", - говорится в декларации. Центр национальной стратегии (USMER) проводит исследования в политической, социальной, экономической, научной, технической и культурной сферах. Он разрабатывает программы и проекты, необходимые для развития Турции, собирает данные, готовит аналитические отчеты и предлагает практические решения. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В российском МИД подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250718/kreml-2029922267.html
https://ria.ru/20250717/ugroza-2029718538.html
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россия, европа, сергей лавров, нато, турция, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Сергей Лавров, НАТО, Турция, В мире
В турецком центре USMER высказались о расширении НАТО на восток

Турецкий центр USMER назвал расширение НАТО на восток маршем к гибели

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Стамбул, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Политика НАТО по расширению на восток является "маршем к гибели" альянса, говорится в итоговой декларации турецкого Центра национальной стратегии (USMER) по итогам конференции "Восточное Средиземноморье-Черное море'25" (EMBC) в Стамбуле, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
НАТО в продвижении своей инфраструктуры на восток "споткнулась" об Украину, при этом продолжает делать вид, что "доведет дело до конца", заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Кремле отреагировали на заявления НАТО о подавлении обороны России
18 июля, 12:56
"Попытка расширить НАТО на восток, на север Черного моря, направлена против всех черноморских и средиземноморских стран и народов. Мы разоблачаем надуманную враждебную истерию европейских глобалистов на этом фронте и призываем всех патриотов и трудящихся Европы к борьбе с военными баронами Берлина, Парижа и Лондона. Сопротивление России и всех остальных на этом фронте - это будущее всех нас. Расширение НАТО на восток - это марш НАТО к своей гибели", - говорится в декларации.
"Мы решительно призываем к единству и солидарности против попыток американских и европейских глобалистов возвести стены между странами Кавказского региона и натравить их друг на друга. Включение стран Южного Кавказа - Азербайджана, Грузии и Армении - в НАТО спровоцирует военные действия в регионе и усугубит угрозу для всех стран Черного и Восточного Средиземноморья. Турция должна использовать свое право вето против такой инициативы", - говорится в декларации.
Центр национальной стратегии (USMER) проводит исследования в политической, социальной, экономической, научной, технической и культурной сферах. Он разрабатывает программы и проекты, необходимые для развития Турции, собирает данные, готовит аналитические отчеты и предлагает практические решения.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В российском МИД подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Госдуме ответили на угрозы НАТО Калининграду
17 июля, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаСергей ЛавровНАТОТурцияВ мире
 
 
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