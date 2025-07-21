https://ria.ru/20250721/turtsiya-2030339605.html

Источник: у Турции нет информации о сроках новых переговоров России и США

Источник: у Турции нет информации о сроках новых переговоров России и США - РИА Новости, 21.07.2025

Источник: у Турции нет информации о сроках новых переговоров России и США

Турецкая сторона не обладает информацией по срокам очередного раунда переговоров дипломатических делегаций РФ и США по устранению раздражителей, готова вновь... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T07:19:00+03:00

2025-07-21T07:19:00+03:00

2025-07-21T07:19:00+03:00

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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турецкая сторона не обладает информацией по срокам очередного раунда переговоров дипломатических делегаций РФ и США по устранению раздражителей, готова вновь принять их в случае решения сторон, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, у нас нет информации", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о конкретике по очередному раунду переговоров РФ и США. На вопрос о том, готова ли Турция принять эти переговоры, как прежде, в Стамбуле, источник отметил, что турецкая сторона предложила своё посредничество, выбор места будет за сторонами переговоров. "Наши двери открыты, но выбирать, где и когда встречаться – прерогатива сторон", - заявил источник. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.

https://ria.ru/20250720/ssha-2030293053.html

https://ria.ru/20250717/ssha-2029741784.html

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в мире, россия, сша, турция, сергей рябков, оон