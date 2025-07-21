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Источник: у Турции нет информации о сроках новых переговоров России и США - РИА Новости, 21.07.2025
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07:19 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/turtsiya-2030339605.html
Источник: у Турции нет информации о сроках новых переговоров России и США
Источник: у Турции нет информации о сроках новых переговоров России и США - РИА Новости, 21.07.2025
Источник: у Турции нет информации о сроках новых переговоров России и США
Турецкая сторона не обладает информацией по срокам очередного раунда переговоров дипломатических делегаций РФ и США по устранению раздражителей, готова вновь... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:19:00+03:00
2025-07-21T07:19:00+03:00
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турецкая сторона не обладает информацией по срокам очередного раунда переговоров дипломатических делегаций РФ и США по устранению раздражителей, готова вновь принять их в случае решения сторон, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, у нас нет информации", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о конкретике по очередному раунду переговоров РФ и США. На вопрос о том, готова ли Турция принять эти переговоры, как прежде, в Стамбуле, источник отметил, что турецкая сторона предложила своё посредничество, выбор места будет за сторонами переговоров. "Наши двери открыты, но выбирать, где и когда встречаться – прерогатива сторон", - заявил источник. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
https://ria.ru/20250720/ssha-2030293053.html
https://ria.ru/20250717/ssha-2029741784.html
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в мире, россия, сша, турция, сергей рябков, оон
В мире, Россия, США, Турция, Сергей Рябков, ООН
Источник: у Турции нет информации о сроках новых переговоров России и США

Турция не имеет информации о сроках новых переговоров делегаций РФ и США

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турецкая сторона не обладает информацией по срокам очередного раунда переговоров дипломатических делегаций РФ и США по устранению раздражителей, готова вновь принять их в случае решения сторон, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Эксперт объяснил, почему Трампу безразличен итог переговоров по Украине
20 июля, 18:33
"Нет, у нас нет информации", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о конкретике по очередному раунду переговоров РФ и США.
На вопрос о том, готова ли Турция принять эти переговоры, как прежде, в Стамбуле, источник отметил, что турецкая сторона предложила своё посредничество, выбор места будет за сторонами переговоров.
"Наши двери открыты, но выбирать, где и когда встречаться – прерогатива сторон", - заявил источник.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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17 июля, 16:57
 
В миреРоссияСШАТурцияСергей РябковООН
 
 
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