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Источник: Турция знакома с позицией о динамике переговоров по Украине - РИА Новости, 21.07.2025
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06:39 21.07.2025 (обновлено: 16:11 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/turtsiya-2030337044.html
Источник: Турция знакома с позицией о динамике переговоров по Украине
Источник: Турция знакома с позицией о динамике переговоров по Украине - РИА Новости, 21.07.2025
Источник: Турция знакома с позицией о динамике переговоров по Украине
Турецкая сторона ознакомлена с заявлением сторон о необходимости динамики в переговорном процессе по Украине, рассчитывает, что она приведет к прекращению огня, РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:39:00+03:00
2025-07-21T16:11:00+03:00
в мире
украина
россия
турция
владимир зеленский
рустем умеров
дмитрий песков
совет национальной безопасности и обороны украины
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АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Турецкая сторона ознакомлена с заявлением сторон о необходимости динамики в переговорном процессе по Украине, рассчитывает, что она приведет к прекращению огня, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, на которой поставил задачу активизировать переговорный трек по урегулированию ситуации на Украине. Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Да, мы видели эти заявления. Рассчитываем, что это приведет к подвижкам в переговорном процессе и к прекращению огня", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о позиции Анкары по последним заявлениям Москвы и Киева. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
https://ria.ru/20250720/ssha-2030293053.html
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в мире, украина, россия, турция, владимир зеленский, рустем умеров, дмитрий песков, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Турция, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Дмитрий Песков, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Источник: Турция знакома с позицией о динамике переговоров по Украине

Турция знакома с позицией сторон о динамике в переговорах по Украине

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Турецкая сторона ознакомлена с заявлением сторон о необходимости динамики в переговорном процессе по Украине, рассчитывает, что она приведет к прекращению огня, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, на которой поставил задачу активизировать переговорный трек по урегулированию ситуации на Украине. Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Да, мы видели эти заявления. Рассчитываем, что это приведет к подвижкам в переговорном процессе и к прекращению огня", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о позиции Анкары по последним заявлениям Москвы и Киева.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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20 июля, 14:34
 
В миреУкраинаРоссияТурцияВладимир ЗеленскийРустем УмеровДмитрий ПесковСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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