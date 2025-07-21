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Источник: Турция пока не получила сигналов по дате встречи России и Украины - РИА Новости, 21.07.2025
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18:14 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/turtsija-2030469059.html
Источник: Турция пока не получила сигналов по дате встречи России и Украины
Источник: Турция пока не получила сигналов по дате встречи России и Украины - РИА Новости, 21.07.2025
Источник: Турция пока не получила сигналов по дате встречи России и Украины
Турция пока не получила конкретных сигналов по дате вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:14:00+03:00
2025-07-21T18:14:00+03:00
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стамбул
владимир зеленский
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
турция
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турция пока не получила конкретных сигналов по дате вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться, предварительно, в среду-четверг в Стамбуле, сообщило в понедельник утром издание İndependent türkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники. "Пока нет конкретных сигналов", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о предполагаемых датах. Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
https://ria.ru/20250721/peregovory-2030400661.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, турция
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Турция
Источник: Турция пока не получила сигналов по дате встречи России и Украины

Турция пока не получила конкретных сигналов по дате переговоров РФ и Украины

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турция пока не получила конкретных сигналов по дате вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться, предварительно, в среду-четверг в Стамбуле, сообщило в понедельник утром издание İndependent türkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией, заявили в Раде
Вчера, 13:36
"Пока нет конкретных сигналов", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о предполагаемых датах.
Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о датах переговоров России и Украины
Вчера, 13:12
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны УкраиныТурция
 
 
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