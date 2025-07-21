https://ria.ru/20250721/turtsija-2030469059.html

Источник: Турция пока не получила сигналов по дате встречи России и Украины

Источник: Турция пока не получила сигналов по дате встречи России и Украины - РИА Новости, 21.07.2025

Источник: Турция пока не получила сигналов по дате встречи России и Украины

Турция пока не получила конкретных сигналов по дате вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:14:00+03:00

2025-07-21T18:14:00+03:00

2025-07-21T18:14:00+03:00

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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турция пока не получила конкретных сигналов по дате вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться, предварительно, в среду-четверг в Стамбуле, сообщило в понедельник утром издание İndependent türkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники. "Пока нет конкретных сигналов", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о предполагаемых датах. Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

https://ria.ru/20250721/peregovory-2030400661.html

https://ria.ru/20250721/kreml-2030396996.html

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, турция