https://ria.ru/20250721/tula-2030378444.html

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью - РИА Новости, 21.07.2025

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотника ВСУ над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрия Миляев в своем... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:41:00+03:00

2025-07-21T11:41:00+03:00

2025-07-21T11:47:00+03:00

безопасность

тульская область

вооруженные силы украины

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ТУЛА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотника ВСУ над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрия Миляев в своем Telegram-канале."Сегодня утром подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотника ВСУ. Пострадавших нет. Повреждения инфраструктуры и зданий не зафиксированы", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны России сообщало, что в период с 23.20 мск 20 июля до 7.00 мск 21 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника, в их числе четыре БПЛА над Тульской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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безопасность, тульская область, вооруженные силы украины, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)