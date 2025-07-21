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Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью - РИА Новости, 21.07.2025
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11:41 21.07.2025 (обновлено: 11:47 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/tula-2030378444.html
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью - РИА Новости, 21.07.2025
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью
Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотника ВСУ над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрия Миляев в своем... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:41:00+03:00
2025-07-21T11:47:00+03:00
безопасность
тульская область
вооруженные силы украины
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ТУЛА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотника ВСУ над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрия Миляев в своем Telegram-канале."Сегодня утром подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотника ВСУ. Пострадавших нет. Повреждения инфраструктуры и зданий не зафиксированы", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны России сообщало, что в период с 23.20 мск 20 июля до 7.00 мск 21 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника, в их числе четыре БПЛА над Тульской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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безопасность, тульская область, вооруженные силы украины, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Тульская область, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью

Миляев: силы ПВО уничтожили 2 БПЛА ВСУ над Тульской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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ТУЛА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотника ВСУ над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрия Миляев в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотника ВСУ. Пострадавших нет. Повреждения инфраструктуры и зданий не зафиксированы", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны России сообщало, что в период с 23.20 мск 20 июля до 7.00 мск 21 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника, в их числе четыре БПЛА над Тульской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьТульская областьВооруженные силы УкраиныДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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