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Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью - РИА Новости, 21.07.2025
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью
Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотника ВСУ над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрия Миляев в своем... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:41:00+03:00
2025-07-21T11:41:00+03:00
2025-07-21T11:47:00+03:00
безопасность
тульская область
вооруженные силы украины
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ТУЛА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотника ВСУ над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрия Миляев в своем Telegram-канале."Сегодня утром подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два беспилотника ВСУ. Пострадавших нет. Повреждения инфраструктуры и зданий не зафиксированы", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны России сообщало, что в период с 23.20 мск 20 июля до 7.00 мск 21 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника, в их числе четыре БПЛА над Тульской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, тульская область, вооруженные силы украины, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Тульская область, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью
Миляев: силы ПВО уничтожили 2 БПЛА ВСУ над Тульской областью