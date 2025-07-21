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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 21.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 425 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:22:00+03:00
2025-07-21T12:22:00+03:00
2025-07-21T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 425 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Октябрьское, Красноармейск, Удачное Новоэкономическое и Полтавка Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 пикапов, а также три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, октябрьский, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Октябрьский, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки