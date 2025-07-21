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Во всех областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Во всех областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.07.2025
Во всех областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена во всех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T03:21:00+03:00
2025-07-21T03:21:00+03:00
2025-07-21T03:21:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена во всех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Во всех областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Во всех областях Украины власти второй раз за ночь объявили воздушную тревогу