https://ria.ru/20250721/trevoga-2030321065.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.07.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T00:29:00+03:00
2025-07-21T00:29:00+03:00
2025-07-21T00:45:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, начиная с 23.46 мск, тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровненской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Волынской областях Украины.Ранее тревога была объявлена во всех остальных областях Украины, а также в Киеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250720/vzryvy-2030313218.html
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украина, россия, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Хмельницкий (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу