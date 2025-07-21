https://ria.ru/20250721/traur-2030347517.html

В Нерюнгринском районе Якутии объявили траур по погибшим в ДТП

В Нерюнгринском районе Якутии объявили траур по погибшим в ДТП - РИА Новости, 21.07.2025

В Нерюнгринском районе Якутии объявили траур по погибшим в ДТП

Траур объявлен в Нерюнгринском районе Якутии, где в горно-обогатительном комплексе "Денисовская" погибли 13 человек, сообщает пресс-служба районной... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:07:00+03:00

2025-07-21T09:07:00+03:00

2025-07-21T09:07:00+03:00

происшествия

нерюнгринский район

нерюнгри

падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии

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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Траур объявлен в Нерюнгринском районе Якутии, где в горно-обогатительном комплексе "Денисовская" погибли 13 человек, сообщает пресс-служба районной администрации. "В связи с трагической гибелью людей в результате ДТП на территории ГОК "Денисовский" 22 июля 2025 года объявлен днем траура в Нерюнгринском районе. Будут приспущены государственные флаги. В городе Нерюнгри и поселках рекомендовано отменить все развлекательные и спортивные мероприятия", - говорится в сообщении. Кроме того, по информации районных властей, в районе введен режим ЧС. Руководящий состав переведен на круглосуточное дежурство. "Руководству ООО "УК "Колмар" рекомендовано принять все необходимые меры для оказания помощи семьям погибших и пострадавших работников АО ГОК "Денисовский"... организована "горячая линия" компании", - добавили в пресс-службе. Ранее "вахтовка" с работниками ГОК "Денисовская" угледобывающей компании "Колмар" в Нерюнгринском районе Якутии опрокинулась с обрыва, в результате трагедии погибли 13 человек, пострадали 20 сотрудников. Заведено уголовное дело.

https://ria.ru/20250719/avtobus-2030169030.html

нерюнгринский район

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происшествия, нерюнгринский район, нерюнгри, падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии