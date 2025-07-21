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В Нерюнгринском районе Якутии объявили траур по погибшим в ДТП - РИА Новости, 21.07.2025
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09:07 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/traur-2030347517.html
В Нерюнгринском районе Якутии объявили траур по погибшим в ДТП
В Нерюнгринском районе Якутии объявили траур по погибшим в ДТП - РИА Новости, 21.07.2025
В Нерюнгринском районе Якутии объявили траур по погибшим в ДТП
Траур объявлен в Нерюнгринском районе Якутии, где в горно-обогатительном комплексе "Денисовская" погибли 13 человек, сообщает пресс-служба районной... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:07:00+03:00
2025-07-21T09:07:00+03:00
происшествия
нерюнгринский район
нерюнгри
падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии
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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Траур объявлен в Нерюнгринском районе Якутии, где в горно-обогатительном комплексе "Денисовская" погибли 13 человек, сообщает пресс-служба районной администрации. "В связи с трагической гибелью людей в результате ДТП на территории ГОК "Денисовский" 22 июля 2025 года объявлен днем траура в Нерюнгринском районе. Будут приспущены государственные флаги. В городе Нерюнгри и поселках рекомендовано отменить все развлекательные и спортивные мероприятия", - говорится в сообщении. Кроме того, по информации районных властей, в районе введен режим ЧС. Руководящий состав переведен на круглосуточное дежурство. "Руководству ООО "УК "Колмар" рекомендовано принять все необходимые меры для оказания помощи семьям погибших и пострадавших работников АО ГОК "Денисовский"... организована "горячая линия" компании", - добавили в пресс-службе. Ранее "вахтовка" с работниками ГОК "Денисовская" угледобывающей компании "Колмар" в Нерюнгринском районе Якутии опрокинулась с обрыва, в результате трагедии погибли 13 человек, пострадали 20 сотрудников. Заведено уголовное дело.
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нерюнгринский район
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происшествия, нерюнгринский район, нерюнгри, падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии
Происшествия, Нерюнгринский район, Нерюнгри, Падение автобуса с вахтовиками с обрыва в Якутии
В Нерюнгринском районе Якутии объявили траур по погибшим в ДТП

В Нерюнгринском районе Якутии объявили траур из-за гибели 13 человек в ДТП

© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)Сотрудник СК на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии
Сотрудник СК на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Сотрудник СК на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии
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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Траур объявлен в Нерюнгринском районе Якутии, где в горно-обогатительном комплексе "Денисовская" погибли 13 человек, сообщает пресс-служба районной администрации.
"В связи с трагической гибелью людей в результате ДТП на территории ГОК "Денисовский" 22 июля 2025 года объявлен днем траура в Нерюнгринском районе. Будут приспущены государственные флаги. В городе Нерюнгри и поселках рекомендовано отменить все развлекательные и спортивные мероприятия", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации районных властей, в районе введен режим ЧС. Руководящий состав переведен на круглосуточное дежурство.
"Руководству ООО "УК "Колмар" рекомендовано принять все необходимые меры для оказания помощи семьям погибших и пострадавших работников АО ГОК "Денисовский"... организована "горячая линия" компании", - добавили в пресс-службе.
Ранее "вахтовка" с работниками ГОК "Денисовская" угледобывающей компании "Колмар" в Нерюнгринском районе Якутии опрокинулась с обрыва, в результате трагедии погибли 13 человек, пострадали 20 сотрудников. Заведено уголовное дело.
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ПроисшествияНерюнгринский районНерюнгриПадение автобуса с вахтовиками с обрыва в Якутии
 
 
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