https://ria.ru/20250721/tramp-2030511892.html

Трамп нацелился на дипломатическое решение конфликтов на Ближнем Востоке

Трамп нацелился на дипломатическое решение конфликтов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.07.2025

Трамп нацелился на дипломатическое решение конфликтов на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы ближневосточные конфликты решались дипломатическим путем, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T23:40:00+03:00

2025-07-21T23:40:00+03:00

2025-07-21T23:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы ближневосточные конфликты решались дипломатическим путем, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент хочет, чтобы дипломатия сработала в случае с Ливаном и со всеми партнерами на Ближнем Востоке", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос, верит ли американский президент в то, что ливано-израильский конфликт может быть решен дипломатически. Левитт добавила, что администрация Трампа также продолжает быть открытой к переговорам с Ираном, если их сочтут целесообразными. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.

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в мире, ливан, сша, иран, дональд трамп, оон, хезболла