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"Спасибо ей". В США рассказали, почему Трамп начал угрожать России - РИА Новости, 21.07.2025
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23:21 21.07.2025 (обновлено: 23:22 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/tramp-2030510854.html
"Спасибо ей". В США рассказали, почему Трамп начал угрожать России
"Спасибо ей". В США рассказали, почему Трамп начал угрожать России - РИА Новости, 21.07.2025
"Спасибо ей". В США рассказали, почему Трамп начал угрожать России
Президент США Дональд Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании, пишет Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона. РИА Новости, 21.07.2025
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании, пишет Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона."Думаю, мы должны сказать ей спасибо", — цитируют американского политика.По его словам, жена президента каждый день рассказывает ему о произошедшем на Украине.На прошлой неделе Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250721/hill-2030497823.html
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в мире, украина, европа, сша, дмитрий песков, дональд трамп, евросоюз
В мире, Украина, Европа, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Евросоюз
"Спасибо ей". В США рассказали, почему Трамп начал угрожать России

Hill: Трамп начал угрожать России из-за своей жены

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании, пишет Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона.
«
"Думаю, мы должны сказать ей спасибо", — цитируют американского политика.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В США сделали мрачное заявление о России после угроз Трампа
Вчера, 20:37
По его словам, жена президента каждый день рассказывает ему о произошедшем на Украине.
На прошлой неделе Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
"Надвигающаяся катастрофа". Зеленскому сделали мрачное предупреждение
Вчера, 18:56
 
В миреУкраинаЕвропаСШАДмитрий ПесковДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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