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В Белом доме рассказали о работе Трампа над урегулированием на Украине - РИА Новости, 21.07.2025
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22:55 21.07.2025 (обновлено: 22:56 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/tramp-2030508623.html
В Белом доме рассказали о работе Трампа над урегулированием на Украине
В Белом доме рассказали о работе Трампа над урегулированием на Украине - РИА Новости, 21.07.2025
В Белом доме рассказали о работе Трампа над урегулированием на Украине
Президент США Дональд Трамп продолжает вести активную деятельность по завершению конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T22:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает вести активную деятельность по завершению конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Он продолжает активно работать над прекращением войны между Россией и Украиной", - сказала Левитт журналистам. Ранее Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своём желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
В Белом доме рассказали о работе Трампа над урегулированием на Украине

Белый дом: Трамп продолжает работать над завершением конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает вести активную деятельность по завершению конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Он продолжает активно работать над прекращением войны между Россией и Украиной", - сказала Левитт журналистам.
Ранее Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своём желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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