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Трамп выложил видео с "арестом" Обамы, созданное ИИ - РИА Новости, 21.07.2025
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12:54 21.07.2025 (обновлено: 17:24 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/tramp-2030394225.html
Трамп выложил видео с "арестом" Обамы, созданное ИИ
Трамп выложил видео с "арестом" Обамы, созданное ИИ - РИА Новости, 21.07.2025
Трамп выложил видео с "арестом" Обамы, созданное ИИ
Американский президент США Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social видео, созданное искусственным интеллектом, на котором показано задержание агентами... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:54:00+03:00
2025-07-21T17:24:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Американский президент США Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social видео, созданное искусственным интеллектом, на котором показано задержание агентами Федерального бюро расследований (ФБР) экс-лидера США от Демократической партии Барака Обамы. Видео из соцсети TikTok, опубликованном на странице Трампа в Truth Social в ночь на понедельник, начинается с фрагментов выступлений разных американских политиков, в том числе Обамы и экс-президента США Джо Байдена, в которых все они говорят одну фразу: "Никто не стоит выше закона". После нескольких фрагментов на видео показан Овальный кабинет Белого дома, в котором находятся Трамп и Обама. Они оба сидят в креслах, когда внезапно появляются агенты ФБР и надевают наручники на Обаму, пока президент улыбается. В конце видео экс-президент Обама находится за решеткой. Видео выложено у Трампа в Truth Social без какого-либо текста. В воскресенье директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20250720/ssha-2030286258.html
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Видео "задержания" Барака Обамы, созданное искусственным интеллектом
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в мире, сша, россия, дональд трамп, барак обама, тулси габбард, фбр, tiktok
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Барак Обама, Тулси Габбард, ФБР, TikTok
Трамп выложил видео с "арестом" Обамы, созданное ИИ

Трамп выложил созданное ИИ видео с задержанием Обамы агентами ФБР

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Американский президент США Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social видео, созданное искусственным интеллектом, на котором показано задержание агентами Федерального бюро расследований (ФБР) экс-лидера США от Демократической партии Барака Обамы.
Видео из соцсети TikTok, опубликованном на странице Трампа в Truth Social в ночь на понедельник, начинается с фрагментов выступлений разных американских политиков, в том числе Обамы и экс-президента США Джо Байдена, в которых все они говорят одну фразу: "Никто не стоит выше закона".
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Нацразведке США заявили, что улик против администрации Обамы достаточно
20 июля, 17:25
После нескольких фрагментов на видео показан Овальный кабинет Белого дома, в котором находятся Трамп и Обама. Они оба сидят в креслах, когда внезапно появляются агенты ФБР и надевают наручники на Обаму, пока президент улыбается. В конце видео экс-президент Обама находится за решеткой. Видео выложено у Трампа в Truth Social без какого-либо текста.
В воскресенье директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Госдуме Обаму осудили за "подлую выходку"
20 июля, 12:18
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампБарак ОбамаТулси ГаббардФБРTikTok
 
 
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