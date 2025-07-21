https://ria.ru/20250721/tramp-2030365827.html

В США сделали неожиданный прогноз после выпада Трампа в адрес России

В США сделали неожиданный прогноз после выпада Трампа в адрес России - РИА Новости, 21.07.2025

В США сделали неожиданный прогноз после выпада Трампа в адрес России

Нынешний подход президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине обречен на провал, пишет The Hill. "Но его подход — эскалация военных поставок вкупе с... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:48:00+03:00

2025-07-21T10:48:00+03:00

2025-07-21T12:01:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Нынешний подход президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине обречен на провал, пишет The Hill. "Но его подход — эскалация военных поставок вкупе с угрозой карательных мер против деловых партнеров России — едва ли приведет к миру", — говорится в публикации. Вместе этого, президент США может своими действиями затянуть конфликт, пишет издание.В статье отмечается, что Путин не откажется от целей СВО из-за решения Трампа увеличить помощь Киеву. Hill пишет, что реальный путь к миру лежит не через ультиматумы, а через дипломатию, признающую законные интересы всех сторон.На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030348462.html

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