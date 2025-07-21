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В США сделали неожиданный прогноз после выпада Трампа в адрес России - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 21.07.2025 (обновлено: 12:01 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/tramp-2030365827.html
В США сделали неожиданный прогноз после выпада Трампа в адрес России
В США сделали неожиданный прогноз после выпада Трампа в адрес России - РИА Новости, 21.07.2025
В США сделали неожиданный прогноз после выпада Трампа в адрес России
Нынешний подход президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине обречен на провал, пишет The Hill. "Но его подход — эскалация военных поставок вкупе с... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:48:00+03:00
2025-07-21T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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дональд трамп
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Нынешний подход президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине обречен на провал, пишет The Hill. "Но его подход — эскалация военных поставок вкупе с угрозой карательных мер против деловых партнеров России — едва ли приведет к миру", — говорится в публикации. Вместе этого, президент США может своими действиями затянуть конфликт, пишет издание.В статье отмечается, что Путин не откажется от целей СВО из-за решения Трампа увеличить помощь Киеву. Hill пишет, что реальный путь к миру лежит не через ультиматумы, а через дипломатию, признающую законные интересы всех сторон.На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030348462.html
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в мире, украина, киев, дональд трамп, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Дональд Трамп, США, Россия
В США сделали неожиданный прогноз после выпада Трампа в адрес России

The Hill: нынешний подход Трампа к конфликту на Украине обречен на провал

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Нынешний подход президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине обречен на провал, пишет The Hill.

"Но его подход — эскалация военных поставок вкупе с угрозой карательных мер против деловых партнеров России — едва ли приведет к миру", — говорится в публикации.
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Вместе этого, президент США может своими действиями затянуть конфликт, пишет издание.
В статье отмечается, что Путин не откажется от целей СВО из-за решения Трампа увеличить помощь Киеву.

Hill пишет, что реальный путь к миру лежит не через ультиматумы, а через дипломатию, признающую законные интересы всех сторон.

На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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