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Кубанские казаки отправили порядка 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 21.07.2025
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Надежные люди
 
18:51 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/svo-2030481733.html
Кубанские казаки отправили порядка 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Кубанские казаки отправили порядка 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 21.07.2025
Кубанские казаки отправили порядка 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Кубанские казаки отправили порядка 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:51:00+03:00
2025-07-21T18:51:00+03:00
надежные люди
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Кубанские казаки отправили порядка 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. "За прошедшие две недели в зону проведения спецоперации было доставлено порядка 100 тонн гуманитарной помощи", - сообщил вице-губернатор края, войсковой атаман Александр Власов, его слова приводит пресс-служба. Казаки Екатеринодарского районного казачьего общества отправили на передовую овощи и технические средства. Анапские казаки помогли "Солдатскому привалу" в селе Джигинка, передали овощи и фрукты для военнослужащих. Казак Варениковского СКО Сергей Богарев доставил гумпомощь в десять подразделений, находящихся на передовой, бойцы получили продукты, средства гигиены, предметы первой необходимости и другое. Партию гуманитарной помощи направило Темрюкское районное казачье общество. На собранные казаками и жителями средства были куплены квадрокоптеры и системы подавления БПЛА, сообщили в пресс-службе администрации края. Отмечается также, что несколько тонн различных грузов направили казаки хуторского казачьего общества "Северный кордон" города Сочи. Для бойцов собрали четыре тонны питьевой воды, продукты питания, маскировочные сети, оборудование для полевого пищеблока, кухонный инвентарь. Казаки из Адлерского района доставили на Луганское направление почти две тонны грузов. Более 8 тонн передали армавирские казаки во главе с Денисом Курениным. Посылки доставили щербиновские, тихорецкие, выселковские, успенские, новокубанские и белоглинские казаки, рассказали также в пресс-службе. Геленджикское районное казачье общество по просьбе бойца отправило крепежные материалы, строительные инструменты, электрооборудование, бензогенератор. Казаки Северского района отвезли масксети, обмундирование, продукты питания, медикаменты. "В гуманитарных миссиях участвуют и казачата. Они собирают посылки на базе школ, детских садов, летних лагерей, центров творчества. Учащиеся казачьей школы №7 Выселковского района вырастили на пришкольном огороде овощи, которые направили на поддержку фронта", - добавили в пресс-службе администрации края.
https://ria.ru/20250721/slutskiy-2030400070.html
https://ria.ru/20250718/pomosch-2029860293.html
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краснодарский край, сво
Надежные люди, Краснодарский край, СВО
Кубанские казаки отправили порядка 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Кубанские казаки отправили около 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГуманитарный груз для бойцов СВО от Кубанского казачьего войска
Гуманитарный груз для бойцов СВО от Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Гуманитарный груз для бойцов СВО от Кубанского казачьего войска
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Кубанские казаки отправили порядка 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"За прошедшие две недели в зону проведения спецоперации было доставлено порядка 100 тонн гуманитарной помощи", - сообщил вице-губернатор края, войсковой атаман Александр Власов, его слова приводит пресс-служба.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Вчера, 13:28
Казаки Екатеринодарского районного казачьего общества отправили на передовую овощи и технические средства. Анапские казаки помогли "Солдатскому привалу" в селе Джигинка, передали овощи и фрукты для военнослужащих. Казак Варениковского СКО Сергей Богарев доставил гумпомощь в десять подразделений, находящихся на передовой, бойцы получили продукты, средства гигиены, предметы первой необходимости и другое. Партию гуманитарной помощи направило Темрюкское районное казачье общество. На собранные казаками и жителями средства были куплены квадрокоптеры и системы подавления БПЛА, сообщили в пресс-службе администрации края.
Отмечается также, что несколько тонн различных грузов направили казаки хуторского казачьего общества "Северный кордон" города Сочи. Для бойцов собрали четыре тонны питьевой воды, продукты питания, маскировочные сети, оборудование для полевого пищеблока, кухонный инвентарь. Казаки из Адлерского района доставили на Луганское направление почти две тонны грузов. Более 8 тонн передали армавирские казаки во главе с Денисом Курениным.
Посылки доставили щербиновские, тихорецкие, выселковские, успенские, новокубанские и белоглинские казаки, рассказали также в пресс-службе. Геленджикское районное казачье общество по просьбе бойца отправило крепежные материалы, строительные инструменты, электрооборудование, бензогенератор. Казаки Северского района отвезли масксети, обмундирование, продукты питания, медикаменты.
"В гуманитарных миссиях участвуют и казачата. Они собирают посылки на базе школ, детских садов, летних лагерей, центров творчества. Учащиеся казачьей школы №7 Выселковского района вырастили на пришкольном огороде овощи, которые направили на поддержку фронта", - добавили в пресс-службе администрации края.
Гуманитарный груз для жителей Курской области, находящихся в ПВР - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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Надежные людиКраснодарский крайСВО
 
 
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