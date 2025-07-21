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В зоне СВО погиб учитель года Москвы - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 21.07.2025 (обновлено: 18:14 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/svo-2030440963.html
В зоне СВО погиб учитель года Москвы
В зоне СВО погиб учитель года Москвы - РИА Новости, 21.07.2025
В зоне СВО погиб учитель года Москвы
Обладатель звания "Учитель года Москвы — 2022" и лауреат конкурса "Учитель года России — 2022" Геннадий Старунов погиб при выполнении воинского долга в зоне... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:27:00+03:00
2025-07-21T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
геннадий старунов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Обладатель звания "Учитель года Москвы — 2022" и лауреат конкурса "Учитель года России — 2022" Геннадий Старунов погиб при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, сообщил директор школы № 1164, муниципальный депутат Савеловского района Москвы Михаил Клочихин в Telegram-канале. &quot;К большому сожалению, пришла печальная новость. При выполнении воинского долга в зоне проведения СВО погиб наш коллега Геннадий Старунов. &lt;...&gt; Учитель года Москвы — 2022, преподаватель ОБЖ, победитель премии &quot;Знание&quot;. Еще недавно он встречался с президентом России Владимиром Путиным&quot;, — написал он.Он поблагодарил Старунова за личный пример и принес соболезнования его семье и коллегам из школы имени Маршала В. И. Чуйкова."Его портрет висит в школьном музее в галерее "Наши". На открытии галереи была мама Гены, она вместе с нами все это время работает в волонтерском отряде в военном госпитале", — добавил директор.
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москва, россия, владимир путин, геннадий старунов, общество, образование - общество
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Владимир Путин, Геннадий Старунов, Общество, Образование - Общество
В зоне СВО погиб учитель года Москвы

Общавшийся с Путиным учитель ОБЖ Старунов погиб в зоне СВО

© Фото : Департамент образования и науки города МосквыОбладатель звания "Учитель года Москвы" Геннадий Старунов
Обладатель звания Учитель года Москвы Геннадий Старунов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Департамент образования и науки города Москвы
Обладатель звания "Учитель года Москвы" Геннадий Старунов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Обладатель звания "Учитель года Москвы — 2022" и лауреат конкурса "Учитель года России — 2022" Геннадий Старунов погиб при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, сообщил директор школы № 1164, муниципальный депутат Савеловского района Москвы Михаил Клочихин в Telegram-канале.
«

"К большому сожалению, пришла печальная новость. При выполнении воинского долга в зоне проведения СВО погиб наш коллега Геннадий Старунов. <...> Учитель года Москвы — 2022, преподаватель ОБЖ, победитель премии "Знание". Еще недавно он встречался с президентом России Владимиром Путиным", — написал он.

Он поблагодарил Старунова за личный пример и принес соболезнования его семье и коллегам из школы имени Маршала В. И. Чуйкова.
"Его портрет висит в школьном музее в галерее "Наши". На открытии галереи была мама Гены, она вместе с нами все это время работает в волонтерском отряде в военном госпитале", — добавил директор.
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияВладимир ПутинГеннадий СтаруновОбществоОбразование - Общество
 
 
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