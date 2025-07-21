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В зоне СВО погиб учитель года Москвы

В зоне СВО погиб учитель года Москвы - РИА Новости, 21.07.2025

В зоне СВО погиб учитель года Москвы

Обладатель звания "Учитель года Москвы — 2022" и лауреат конкурса "Учитель года России — 2022" Геннадий Старунов погиб при выполнении воинского долга в зоне... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:27:00+03:00

2025-07-21T16:27:00+03:00

2025-07-21T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Обладатель звания "Учитель года Москвы — 2022" и лауреат конкурса "Учитель года России — 2022" Геннадий Старунов погиб при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, сообщил директор школы № 1164, муниципальный депутат Савеловского района Москвы Михаил Клочихин в Telegram-канале. "К большому сожалению, пришла печальная новость. При выполнении воинского долга в зоне проведения СВО погиб наш коллега Геннадий Старунов. <...> Учитель года Москвы — 2022, преподаватель ОБЖ, победитель премии "Знание". Еще недавно он встречался с президентом России Владимиром Путиным", — написал он.Он поблагодарил Старунова за личный пример и принес соболезнования его семье и коллегам из школы имени Маршала В. И. Чуйкова."Его портрет висит в школьном музее в галерее "Наши". На открытии галереи была мама Гены, она вместе с нами все это время работает в волонтерском отряде в военном госпитале", — добавил директор.

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