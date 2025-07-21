https://ria.ru/20250721/svet-2030447404.html

В Иркутской области несколько населенных пунктов остались без света

В Иркутской области несколько населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 21.07.2025

В Иркутской области несколько населенных пунктов остались без света

Электроснабжение восстанавливают в семи населенных пунктах Зиминского района Приангарья, где ночью прошел грозовой фронт с сильным ветром, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:55:00+03:00

2025-07-21T16:55:00+03:00

2025-07-21T16:55:00+03:00

происшествия

зиминский район

иркутская область

зима

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Электроснабжение восстанавливают в семи населенных пунктах Зиминского района Приангарья, где ночью прошел грозовой фронт с сильным ветром, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Вечером в воскресенье и в понедельник ночью ряд районов Иркутской области накрыл грозовой фронт с ливнями и шквалистым ветром до 28 метров в секунду. Превентивно был отключен от электроснабжения 91 населенный пункт в шести муниципалитетах. Под отключения попали более 17 тысяч домов, в которых проживают 52 тысячи человек, а также 97 социально значимых объектов. Во время прохождения стихии ветром были повалены около 20 деревьев и 17 опор ЛЭП. Для проведения восстановительных работ задействованы аварийно-восстановительные бригады "Облкоммунэнерго" и "Иркутской электросетевой компании". На утро без электроснабжения в регионе оставались порядка 5 тысяч объектов и 17 тысяч домов в шести муниципалитетах. "В 7 населенных пунктах работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Это город Зима и 6 населенных пунктов района. Без света остаются 973 дома, в которых проживают 5780 человек, а также 5 социально значимым объекта", - написал Кобзев в Telegram-канале. По информации синоптиков, во вторник в регионе местами ожидаются грозы, ливни, порывы ветра до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20250717/avariya-2029631864.html

зиминский район

иркутская область

зима

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происшествия, зиминский район, иркутская область, зима, игорь кобзев