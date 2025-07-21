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Защита обжаловала заочный арест IT-предпринимателя Мацоцкого - РИА Новости, 21.07.2025
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21:23 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/sud-2030503327.html
Защита обжаловала заочный арест IT-предпринимателя Мацоцкого
Защита обжаловала заочный арест IT-предпринимателя Мацоцкого - РИА Новости, 21.07.2025
Защита обжаловала заочный арест IT-предпринимателя Мацоцкого
Защита обжаловала заочный арест IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого по статье о даче взятки, сообщается в картотеке Басманного суда Москвы. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:23:00+03:00
2025-07-21T21:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Защита обжаловала заочный арест IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого по статье о даче взятки, сообщается в картотеке Басманного суда Москвы. "Обжаловано постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в карточке уголовного дела. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, Мацоцкому вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). IT-предпринимателю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции, либо задержания на территории РФ.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Защита обжаловала заочный арест IT-предпринимателя Мацоцкого

Защита обжаловала заочный арест бизнесмена Мацоцкого по статье о даче взятки

© Фото : IBSСергей Мацоцкий
Сергей Мацоцкий - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : IBS
Сергей Мацоцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Защита обжаловала заочный арест IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого по статье о даче взятки, сообщается в картотеке Басманного суда Москвы.
"Обжаловано постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в карточке уголовного дела.
Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, Мацоцкому вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
IT-предпринимателю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции, либо задержания на территории РФ.
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