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Защита обжаловала заочный арест IT-предпринимателя Мацоцкого

Защита обжаловала заочный арест IT-предпринимателя Мацоцкого - РИА Новости, 21.07.2025

Защита обжаловала заочный арест IT-предпринимателя Мацоцкого

Защита обжаловала заочный арест IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого по статье о даче взятки, сообщается в картотеке Басманного суда Москвы. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T21:23:00+03:00

2025-07-21T21:23:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Защита обжаловала заочный арест IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого по статье о даче взятки, сообщается в картотеке Басманного суда Москвы. "Обжаловано постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в карточке уголовного дела. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, Мацоцкому вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). IT-предпринимателю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции, либо задержания на территории РФ.

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