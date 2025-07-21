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Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова

Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова - РИА Новости, 21.07.2025

Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова

Перовский суд Москвы заочно арестовал адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова по статьям о содействии терроризму и публичных призывах к осуществлению... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T21:08:00+03:00

2025-07-21T21:08:00+03:00

2025-07-21T21:08:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Перовский суд Москвы заочно арестовал адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова по статьям о содействии терроризму и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановлением Перовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захватова Дмитрия Игоревича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности); пунктам "а", " в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), на срок - 2 месяца 00 суток" ,- сказали в суде. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Захватова возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"*. По предварительной информации, Захватов находится за границей.* Террористическая организация, запрещена в России.

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происшествия, россия, москва, pussy riot