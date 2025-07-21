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Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова - РИА Новости, 21.07.2025
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21:08 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/sud-2030501468.html
Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова
Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова - РИА Новости, 21.07.2025
Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова
Перовский суд Москвы заочно арестовал адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова по статьям о содействии терроризму и публичных призывах к осуществлению... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:08:00+03:00
2025-07-21T21:08:00+03:00
происшествия
россия
москва
pussy riot
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Перовский суд Москвы заочно арестовал адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова по статьям о содействии терроризму и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановлением Перовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захватова Дмитрия Игоревича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности); пунктам "а", " в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), на срок - 2 месяца 00 суток" ,- сказали в суде. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Захватова возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"*. По предварительной информации, Захватов находится за границей.* Террористическая организация, запрещена в России.
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происшествия, россия, москва, pussy riot
Происшествия, Россия, Москва, Pussy Riot
Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова

Суд арестовал адвоката Pussy Riot Захватова по статье о содействии терроризму

© Фото : соцсети Дмитрия ЗахватоваАдвокат Дмитрий Захватов
Адвокат Дмитрий Захватов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : соцсети Дмитрия Захватова
Адвокат Дмитрий Захватов . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Перовский суд Москвы заочно арестовал адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова по статьям о содействии терроризму и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановлением Перовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захватова Дмитрия Игоревича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности); пунктам "а", " в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), на срок - 2 месяца 00 суток" ,- сказали в суде.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Захватова возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"*. По предварительной информации, Захватов находится за границей.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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