Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова
Суд арестовал адвоката Pussy Riot Захватова по статье о содействии терроризму
© Фото : соцсети Дмитрия ЗахватоваАдвокат Дмитрий Захватов
© Фото : соцсети Дмитрия Захватова
Адвокат Дмитрий Захватов . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Перовский суд Москвы заочно арестовал адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова по статьям о содействии терроризму и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановлением Перовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захватова Дмитрия Игоревича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности); пунктам "а", " в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), на срок - 2 месяца 00 суток" ,- сказали в суде.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Захватова возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"*. По предварительной информации, Захватов находится за границей.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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