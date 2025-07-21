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Суд 4 августа приступит к рассмотрению дела о теракте в "Крокусе"
Суд 4 августа приступит к рассмотрению дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 21.07.2025
Суд 4 августа приступит к рассмотрению дела о теракте в "Крокусе"
Второй западный окружной военный суд 4 августа в открытом режиме приступит к рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл",... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:38:00+03:00
2025-07-21T18:38:00+03:00
2025-07-21T18:38:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 4 августа в открытом режиме приступит к рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение по существу назначено в открытом режиме", - рассказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе отметили, что слушание пройдет 4 августа в здании Мосгорсуда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html
красногорск
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происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд
Суд 4 августа приступит к рассмотрению дела о теракте в "Крокусе"
Военный суд 4 августа приступит к рассмотрению дела о теракте в "Крокусе"