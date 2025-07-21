https://ria.ru/20250721/sud-2030463758.html

В Ростове-на-Дону завершили представление доказательств по делу Кушнарева

В Ростове-на-Дону завершили представление доказательств по делу Кушнарева - РИА Новости, 21.07.2025

В Ростове-на-Дону завершили представление доказательств по делу Кушнарева

Прокурор завершил представление доказательств по делу бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:37:00+03:00

2025-07-21T17:37:00+03:00

2025-07-21T17:37:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Прокурор завершил представление доказательств по делу бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия, назначен допрос свидетелей защиты, сообщил Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону. "21 июля 2025 года на очередном судебном заседании по обвинению Кушнарева В.В. допрошены свидетели стороны обвинения по вопросам изъятия оружия обвиняемого и вопросам бухгалтерской отчётности при заключении госконтрактов. Сторона обвинения закончила представление доказательств", - говорится в сообщении. Судебное заседание отложено на 28 июля для допроса свидетелей стороны защиты. По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали. Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме. Бывший замгубернатора обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

https://ria.ru/20250721/sud-2030436887.html

https://ria.ru/20250721/delo-2030455189.html

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происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону