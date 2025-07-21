https://ria.ru/20250721/sud-2030437498.html
В слушании по делу о теракте в "Крокусе" поучаствуют 115 потерпевших
В слушании по делу о теракте в "Крокусе" поучаствуют 115 потерпевших - РИА Новости, 21.07.2025
В слушании по делу о теракте в "Крокусе" поучаствуют 115 потерпевших
В предварительном слушании по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" участвуют 115 потерпевших, сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:18:00+03:00
2025-07-21T16:18:00+03:00
2025-07-21T16:18:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В предварительном слушании по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" участвуют 115 потерпевших, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Прибыли 115 потерпевших", - рассказал собеседник агентства. Сегодня суд в закрытом режиме проводит предварительное слушание по этому делу. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
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красногорск
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происшествия, красногорск, крокус сити холл
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
В слушании по делу о теракте в "Крокусе" поучаствуют 115 потерпевших
На предварительное слушание по делу о теракте в "Крокусе" пришли 115 потерпевших
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В предварительном слушании по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" участвуют 115 потерпевших, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Прибыли 115 потерпевших", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня суд в закрытом режиме проводит предварительное слушание по этому делу.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.