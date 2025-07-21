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Суд допросил свидетелей по делу генерала Муминджанова - РИА Новости, 21.07.2025
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16:15 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/sud-2030436887.html
Суд допросил свидетелей по делу генерала Муминджанова
Суд допросил свидетелей по делу генерала Муминджанова - РИА Новости, 21.07.2025
Суд допросил свидетелей по делу генерала Муминджанова
Воронежский гарнизонный военный суд допросил свидетелей Ольгу Григорьеву и Владимира Демчика по делу обвиняемого во взяточничестве замкомандующего Ленинградским РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:15:00+03:00
2025-07-21T16:15:00+03:00
происшествия
россия
валерий муминджанов
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ВОРОНЕЖ, 21 июл – РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд допросил свидетелей Ольгу Григорьеву и Владимира Демчика по делу обвиняемого во взяточничестве замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Григорьева, работавшая бухгалтером и заместителем главного бухгалтера в компаниях Олега Тербунских до марта 2024 года, ранее заявившего в суде, что он давал взятки Муминджанову за помощь при получении госконтрактов, сообщила, что периодически выдавала деньги Требунских или по его требованию его родственникам или знакомым. Точные суммы свидетель не вспомнила, но сказала, что зачастую выдавала около 100 тысяч рублей, чаще всего - раз в 7-14 дней. Если деньги выдавались дочке, то обычно сумма составляла 5-10 тысяч рублей, жене Тербунских – около 50 тысяч рублей. Другим же, например водителю, выдавались и более крупные суммы, иногда до полумиллиона. При этом Тербунских мог попросить записать деньги на третье лицо, но забирал их сам, сказала Григорьева. По видеосвязи был допрошен Демчик, который до февраля 2018 был начальником вещевого управления Минобороны РФ, а сейчас находится в СИЗО по делу о получении взяток. Демчик сообщил, что за время службы у него сложились товарищеские отношения с Муминджановым, подсудимого он характеризовал с положительной стороны. Будучи подчинённым Муминджанова, он не получал от него никаких указаний по поводу сотрудничества с теми или иными подрядчиками, сказал свидетель. С Олегом Тербунских, по словам Демчика, он был едва знаком, но никаких дел не имел, зная о его трёх судимостях и считая его провокатором. По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей. Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала отправили в СИЗО в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.
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происшествия, россия, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов
Суд допросил свидетелей по делу генерала Муминджанова

Воронежский гарнизонный суд допросил свидетелей по делу генерала Муминджанова

© Фото : Минобороны РФГенерал-майор Валерий Муминджанов
Генерал-майор Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Минобороны РФ
Генерал-майор Валерий Муминджанов. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 21 июл – РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд допросил свидетелей Ольгу Григорьеву и Владимира Демчика по делу обвиняемого во взяточничестве замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Григорьева, работавшая бухгалтером и заместителем главного бухгалтера в компаниях Олега Тербунских до марта 2024 года, ранее заявившего в суде, что он давал взятки Муминджанову за помощь при получении госконтрактов, сообщила, что периодически выдавала деньги Требунских или по его требованию его родственникам или знакомым. Точные суммы свидетель не вспомнила, но сказала, что зачастую выдавала около 100 тысяч рублей, чаще всего - раз в 7-14 дней. Если деньги выдавались дочке, то обычно сумма составляла 5-10 тысяч рублей, жене Тербунских – около 50 тысяч рублей. Другим же, например водителю, выдавались и более крупные суммы, иногда до полумиллиона. При этом Тербунских мог попросить записать деньги на третье лицо, но забирал их сам, сказала Григорьева.
По видеосвязи был допрошен Демчик, который до февраля 2018 был начальником вещевого управления Минобороны РФ, а сейчас находится в СИЗО по делу о получении взяток. Демчик сообщил, что за время службы у него сложились товарищеские отношения с Муминджановым, подсудимого он характеризовал с положительной стороны. Будучи подчинённым Муминджанова, он не получал от него никаких указаний по поводу сотрудничества с теми или иными подрядчиками, сказал свидетель. С Олегом Тербунских, по словам Демчика, он был едва знаком, но никаких дел не имел, зная о его трёх судимостях и считая его провокатором.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала отправили в СИЗО в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.
Владимир Шестеров - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Генерала Шестерова взяли под стражу в зале суда
17 июля, 16:18
 
ПроисшествияРоссияВалерий Муминджанов
 
 
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