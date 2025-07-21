https://ria.ru/20250721/sud-2030432649.html

В Орле оштрафовали заведующую детсадом, из которого ушел ребенок

В Орле оштрафовали заведующую детсадом, из которого ушел ребенок - РИА Новости, 21.07.2025

В Орле оштрафовали заведующую детсадом, из которого ушел ребенок

Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей не обеспечившую безопасность заведующую детским садом в Орле, из которого ушел ребенок, попавший после этого под грузовик,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:50:00+03:00

2025-07-21T15:50:00+03:00

2025-07-21T15:50:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей не обеспечившую безопасность заведующую детским садом в Орле, из которого ушел ребенок, попавший после этого под грузовик, сообщили в СУСК РФ по Орловской области и прокуратуре региона. В сентябре 2023 года трехлетний мальчик попал под грузовик после того, как ушел из детского сада в Орле. Он был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. СУСК России по Орловской области возбудило уголовное дело о халатности. Прокуратура региона проводила проверку обстоятельств инцидента. Как уточняли РИА Новости в пресс-службе СУСК, с малышом всё хорошо, в октябре 2023 года он был выписан из больницы. "Собранные следственными органами СК России по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением – центром развития ребёнка – детским садом №31 города Орла, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении СУСК. Как установили следователи и суд, осенью 2023 года фигурантке было известно, что выход через калитку с территории детского сада не оборудован запирающим устройством. Отмечается, что женщина не организовала установку запирающего устройства и не обеспечила контроль и присмотр подчиненных за детьми. В результате малолетний воспитанник, находившийся без присмотра, через открытую калитку покинул территорию детсада и при переходе автодороги получил черепно-мозговую травму из-за наезда транспортного средства. "Приговором суда заведующей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", – добавляет следственное управление. В прокуратуре региона уточнили, что приговор вынес Северный районный суд города Орла.

https://ria.ru/20250311/sud-2004312108.html

орел

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происшествия, орел, россия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)