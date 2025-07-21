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Суд изъял у экс-владельца "Арианта" два участка на берегу Азовского моря - РИА Новости, 21.07.2025
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14:47 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/sud-2030414924.html
Суд изъял у экс-владельца "Арианта" два участка на берегу Азовского моря
Суд изъял у экс-владельца "Арианта" два участка на берегу Азовского моря - РИА Новости, 21.07.2025
Суд изъял у экс-владельца "Арианта" два участка на берегу Азовского моря
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск судебного пристава к бывшему владельцу холдинга "Ариант" Александру Кретову об изъятии у него двух... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:47:00+03:00
2025-07-21T14:47:00+03:00
краснодарский край
азовское море
тамань (станица)
общество
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск судебного пристава к бывшему владельцу холдинга "Ариант" Александру Кретову об изъятии у него двух земельных участков в станице Тамань, следует из картотеки арбитражных дел. Согласно данным картотеки, иск был подан судебным приставом Кирилловой А.С. 13 ноября 2024 года. 18 июля 2025 года суд опубликовал решение, в котором озвучено удовлетворение требований пристава. "Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шитиковой А.О., руководствуясь статьями 65, 70, 110, 156, 163, 167–170, 176 АПК РФ, решил обратить взыскание на имущество должника Кретова Александра Владимировича", - говорится в материалах картотеки. Таким образом, у Кретова изъяты два земельных участка в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края площадью 1877 и 1653 квадратных метров. Это участки недалеко от берега Азовского моря. Кроме того, с Александра Кротова взыскана государственная пошлина в размере 15 тысяч рублей в доход федерального бюджета, следует также из материалов картотеки арбитражного суда. Иными лицами по судебному разбирательству проходили Александр и Людмила Аристовы; Елена Кретова; Юрий, Людмила и Михаил Антиповы; ООО "Группа компаний Ариант" и АО "Компания Эталон".
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026697388.html
https://ria.ru/20250701/imuschestvo-2026602941.html
краснодарский край
азовское море
тамань (станица)
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краснодарский край, азовское море, тамань (станица), общество
Краснодарский край, Азовское море, Тамань (станица), Общество
Суд изъял у экс-владельца "Арианта" два участка на берегу Азовского моря

Суд изъял у экс-владельца "Арианта" Кретова два участка на берегу Азовского моря

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск судебного пристава к бывшему владельцу холдинга "Ариант" Александру Кретову об изъятии у него двух земельных участков в станице Тамань, следует из картотеки арбитражных дел.
Согласно данным картотеки, иск был подан судебным приставом Кирилловой А.С. 13 ноября 2024 года. 18 июля 2025 года суд опубликовал решение, в котором озвучено удовлетворение требований пристава.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
У экс-замглавы ГУФСИН Петербурга изъяли дом и апартаменты в Испании
2 июля, 12:05
"Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шитиковой А.О., руководствуясь статьями 65, 70, 110, 156, 163, 167–170, 176 АПК РФ, решил обратить взыскание на имущество должника Кретова Александра Владимировича", - говорится в материалах картотеки.
Таким образом, у Кретова изъяты два земельных участка в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края площадью 1877 и 1653 квадратных метров. Это участки недалеко от берега Азовского моря. Кроме того, с Александра Кротова взыскана государственная пошлина в размере 15 тысяч рублей в доход федерального бюджета, следует также из материалов картотеки арбитражного суда.
Иными лицами по судебному разбирательству проходили Александр и Людмила Аристовы; Елена Кретова; Юрий, Людмила и Михаил Антиповы; ООО "Группа компаний Ариант" и АО "Компания Эталон".
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Суд изъял имущество экс-замначальника ГУФСИН по Петербургу
1 июля, 18:57
 
Краснодарский крайАзовское мореТамань (станица)Общество
 
 
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