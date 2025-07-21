https://ria.ru/20250721/sud-2030414924.html

Суд изъял у экс-владельца "Арианта" два участка на берегу Азовского моря

Суд изъял у экс-владельца "Арианта" два участка на берегу Азовского моря - РИА Новости, 21.07.2025

Суд изъял у экс-владельца "Арианта" два участка на берегу Азовского моря

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск судебного пристава к бывшему владельцу холдинга "Ариант" Александру Кретову об изъятии у него двух... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:47:00+03:00

2025-07-21T14:47:00+03:00

2025-07-21T14:47:00+03:00

краснодарский край

азовское море

тамань (станица)

общество

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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск судебного пристава к бывшему владельцу холдинга "Ариант" Александру Кретову об изъятии у него двух земельных участков в станице Тамань, следует из картотеки арбитражных дел. Согласно данным картотеки, иск был подан судебным приставом Кирилловой А.С. 13 ноября 2024 года. 18 июля 2025 года суд опубликовал решение, в котором озвучено удовлетворение требований пристава. "Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шитиковой А.О., руководствуясь статьями 65, 70, 110, 156, 163, 167–170, 176 АПК РФ, решил обратить взыскание на имущество должника Кретова Александра Владимировича", - говорится в материалах картотеки. Таким образом, у Кретова изъяты два земельных участка в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края площадью 1877 и 1653 квадратных метров. Это участки недалеко от берега Азовского моря. Кроме того, с Александра Кротова взыскана государственная пошлина в размере 15 тысяч рублей в доход федерального бюджета, следует также из материалов картотеки арбитражного суда. Иными лицами по судебному разбирательству проходили Александр и Людмила Аристовы; Елена Кретова; Юрий, Людмила и Михаил Антиповы; ООО "Группа компаний Ариант" и АО "Компания Эталон".

https://ria.ru/20250702/peterburg-2026697388.html

https://ria.ru/20250701/imuschestvo-2026602941.html

краснодарский край

азовское море

тамань (станица)

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краснодарский край, азовское море, тамань (станица), общество