https://ria.ru/20250721/sud-2030381601.html

Суд рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук* 19 августа

Суд рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук* 19 августа - РИА Новости, 21.07.2025

Суд рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук* 19 августа

Верховный суд РФ 19 августа рассмотрит кассационные жалобы на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:04:00+03:00

2025-07-21T12:04:00+03:00

2025-07-21T12:04:00+03:00

происшествия

россия

сирия

светлана петрийчук

евгения беркович

сергей бадамшин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ 19 августа рассмотрит кассационные жалобы на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин. "Верховный суд РФ рассмотрит кассационные жалобы 19 августа", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Петрийчук*. По версии следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В июле прошлого года 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович* до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук* - до 5 лет и 10 месяцев. Беркович* и Петрийчук* вину не признают. В настоящий момент они отбывают наказание в разных исправительных колониях.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20250709/areg-2028163870.html

https://ria.ru/20250709/sokolovskaya-2028163771.html

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происшествия, россия, сирия, светлана петрийчук, евгения беркович, сергей бадамшин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)