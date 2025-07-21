https://ria.ru/20250721/sud-2030381601.html
Суд рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук* 19 августа
Суд рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук* 19 августа - РИА Новости, 21.07.2025
Суд рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук* 19 августа
Верховный суд РФ 19 августа рассмотрит кассационные жалобы на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:04:00+03:00
2025-07-21T12:04:00+03:00
2025-07-21T12:04:00+03:00
происшествия
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сирия
светлана петрийчук
евгения беркович
сергей бадамшин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ 19 августа рассмотрит кассационные жалобы на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин. "Верховный суд РФ рассмотрит кассационные жалобы 19 августа", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Петрийчук*. По версии следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В июле прошлого года 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович* до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук* - до 5 лет и 10 месяцев. Беркович* и Петрийчук* вину не признают. В настоящий момент они отбывают наказание в разных исправительных колониях.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20250709/areg-2028163870.html
https://ria.ru/20250709/sokolovskaya-2028163771.html
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происшествия, россия, сирия, светлана петрийчук, евгения беркович, сергей бадамшин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Сирия, Светлана Петрийчук, Евгения Беркович, Сергей Бадамшин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук* 19 августа
Верховный суд рассмотрит жалобы на приговор Беркович и Петрийчук 19 августа