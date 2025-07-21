https://ria.ru/20250721/sud-2030325992.html

Суд 21 июля рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста Тимура Иванова

Суд 21 июля рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста Тимура Иванова - РИА Новости, 21.07.2025

Суд 21 июля рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста Тимура Иванова

Мосгорсуд в понедельник рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T02:17:00+03:00

2025-07-21T02:17:00+03:00

2025-07-21T02:17:00+03:00

происшествия

сергей бородин

тимур иванов

александр фомин

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток, следует из картотеки дел. Рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей Иванову назначено на 21 июля в 12.30, следует из карточки дела. Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием. Другое дело Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы завершилось приговором. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13,5 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Второму фигуранту - бывшему руководителю "Оборонлогистики" Антону Филатову - суд назначил 12,5 лет колонии со штрафом 25 миллионов рублей. Защита обжаловала приговор.

https://ria.ru/20250716/rassledovanie-2029363713.html

https://ria.ru/20250710/bankrotstvo-2028268664.html

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происшествия, сергей бородин, тимур иванов, александр фомин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)