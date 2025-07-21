https://ria.ru/20250721/sud-2030325992.html
Суд 21 июля рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста Тимура Иванова
Суд 21 июля рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста Тимура Иванова - РИА Новости, 21.07.2025
Суд 21 июля рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста Тимура Иванова
Мосгорсуд в понедельник рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:17:00+03:00
2025-07-21T02:17:00+03:00
2025-07-21T02:17:00+03:00
происшествия
сергей бородин
тимур иванов
александр фомин
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток, следует из картотеки дел. Рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей Иванову назначено на 21 июля в 12.30, следует из карточки дела. Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием. Другое дело Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы завершилось приговором. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13,5 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Второму фигуранту - бывшему руководителю "Оборонлогистики" Антону Филатову - суд назначил 12,5 лет колонии со штрафом 25 миллионов рублей. Защита обжаловала приговор.
https://ria.ru/20250716/rassledovanie-2029363713.html
https://ria.ru/20250710/bankrotstvo-2028268664.html
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происшествия, сергей бородин, тимур иванов, александр фомин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Сергей Бородин, Тимур Иванов, Александр Фомин, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд 21 июля рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста Тимура Иванова
Мосгорсуд 21 июля рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста Тимура Иванова