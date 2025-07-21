Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье затопило пешеходный тоннель на станции МЦД-2 Павшино - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 21.07.2025 (обновлено: 10:31 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/stantsiya-2030361070.html
В Подмосковье затопило пешеходный тоннель на станции МЦД-2 Павшино
В Подмосковье затопило пешеходный тоннель на станции МЦД-2 Павшино - РИА Новости, 21.07.2025
В Подмосковье затопило пешеходный тоннель на станции МЦД-2 Павшино
Пешеходный тоннель закрыт на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 в Московской области из-за подтопления в связи с ливнями, посадка и высадка пассажиров РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:16:00+03:00
2025-07-21T10:31:00+03:00
московская область (подмосковье)
происшествия
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030360602_5:0:976:546_1920x0_80_0_0_7ca39e99d846da114c7ebfb11f646edc.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пешеходный тоннель закрыт на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 в Московской области из-за подтопления в связи с ливнями, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производятся, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД)."В связи с обильным выпадением осадков на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 произошло подтопление пешеходного тоннеля. В связи с этим в настоящее время тоннель закрыт для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производится. Организовано оповещение пассажиров. На месте работают аварийные бригады железнодорожников и городских коммунальных служб", - говорится в сообщении МЖД.Уточняется, что ведется откачка воды при помощи насосов и мотопомп."Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства! Принимаем все необходимые меры для возобновления работы перехода", - пишут МЖД.
https://ria.ru/20250721/moskva-2030359636.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030360602_127:0:855:546_1920x0_80_0_0_3d1cf45bccddf52ca3af66db84b850fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия, ржд
Московская область (Подмосковье), Происшествия, РЖД
В Подмосковье затопило пешеходный тоннель на станции МЦД-2 Павшино

В Подмосковье затопило пешеходный тоннель на станции МЦД-2 Павшино из-за дождя

© Кадр видео из соцсетейПешеходный тоннель подтопило из-за дождя на подмосковной станции Павшино
Пешеходный тоннель подтопило из-за дождя на подмосковной станции Павшино - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пешеходный тоннель подтопило из-за дождя на подмосковной станции Павшино
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пешеходный тоннель закрыт на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 в Московской области из-за подтопления в связи с ливнями, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производятся, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В связи с обильным выпадением осадков на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 произошло подтопление пешеходного тоннеля. В связи с этим в настоящее время тоннель закрыт для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производится. Организовано оповещение пассажиров. На месте работают аварийные бригады железнодорожников и городских коммунальных служб", - говорится в сообщении МЖД.
Уточняется, что ведется откачка воды при помощи насосов и мотопомп.
"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства! Принимаем все необходимые меры для возобновления работы перехода", - пишут МЖД.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Москве за ночь выпало более 50 процентов от месячной нормы осадков
Вчера, 10:06
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала