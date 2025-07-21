https://ria.ru/20250721/stantsiya-2030361070.html

В Подмосковье затопило пешеходный тоннель на станции МЦД-2 Павшино

В Подмосковье затопило пешеходный тоннель на станции МЦД-2 Павшино - РИА Новости, 21.07.2025

В Подмосковье затопило пешеходный тоннель на станции МЦД-2 Павшино

Пешеходный тоннель закрыт на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 в Московской области из-за подтопления в связи с ливнями, посадка и высадка пассажиров РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:16:00+03:00

2025-07-21T10:16:00+03:00

2025-07-21T10:31:00+03:00

московская область (подмосковье)

происшествия

ржд

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пешеходный тоннель закрыт на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 в Московской области из-за подтопления в связи с ливнями, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производятся, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД)."В связи с обильным выпадением осадков на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 произошло подтопление пешеходного тоннеля. В связи с этим в настоящее время тоннель закрыт для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производится. Организовано оповещение пассажиров. На месте работают аварийные бригады железнодорожников и городских коммунальных служб", - говорится в сообщении МЖД.Уточняется, что ведется откачка воды при помощи насосов и мотопомп."Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства! Принимаем все необходимые меры для возобновления работы перехода", - пишут МЖД.

https://ria.ru/20250721/moskva-2030359636.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), происшествия, ржд