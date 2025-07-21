https://ria.ru/20250721/ssha-2030509784.html
США одобрили продажу Болгарии мобильной системы противокорабельных ракет
США одобрили продажу Болгарии мобильной системы противокорабельных ракет - РИА Новости, 21.07.2025
США одобрили продажу Болгарии мобильной системы противокорабельных ракет
Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной системы обороны Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T23:06:00+03:00
2025-07-21T23:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной системы обороны Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму в 620 миллионов долларов, сообщил Пентагон."Правительство Болгарии запросило покупку береговой системы обороны Naval Strike Missile (NSM-CDS), включая три многофункциональные информационно-распределительные системы Link-16... Предполагаемая общая стоимость (одобренного - ред.) проекта составляет 620 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона.Кроме того, минобороны США заявило о планах продать сопутствующее оборудование, включая системы связи, учебные ракеты, мобильные командные пункты, пусковые установки, а также комплексную логистическую поддержку и обучение.По данным Пентагона, основным исполнителем контракта выступит норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace. Окончательная стоимость контракта, которая может оказаться ниже заявленной суммы в 620 миллионов долларов, будет определена после детального изучения требований Болгарии и ее финансовых возможностей, уточнило минобороны.
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сша, в мире, болгария, министерство обороны сша, государственный департамент сша
США, В мире, Болгария, Министерство обороны США, Государственный департамент США
США одобрили продажу Болгарии мобильной системы противокорабельных ракет
США одобрили продажу Болгарии противокорабельных ракет на $620 миллионов
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной системы обороны Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму в 620 миллионов долларов, сообщил Пентагон.
"Правительство Болгарии
запросило покупку береговой системы обороны Naval Strike Missile (NSM-CDS), включая три многофункциональные информационно-распределительные системы Link-16... Предполагаемая общая стоимость (одобренного - ред.) проекта составляет 620 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона
.
Кроме того, минобороны США заявило о планах продать сопутствующее оборудование, включая системы связи, учебные ракеты, мобильные командные пункты, пусковые установки, а также комплексную логистическую поддержку и обучение.
По данным Пентагона, основным исполнителем контракта выступит норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace. Окончательная стоимость контракта, которая может оказаться ниже заявленной суммы в 620 миллионов долларов, будет определена после детального изучения требований Болгарии и ее финансовых возможностей, уточнило минобороны.