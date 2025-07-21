Новый закон Трампа о налогах увеличит дефицит бюджета США
Новый закон Трампа о налогах увеличит дефицит бюджета США на $3,4 трлн
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Закон президента США Дональда Трампа о налогах увеличит дефицит бюджета страны на 3,4 триллиона долларов до 2034 года, посчитали в управлении конгресса по бюджету.
"По оценкам управления, Закон 119-21 приведет к чистому увеличению дефицита объединенного бюджета на общую сумму 3,4 триллиона долларов США в период 2025-2034 годов по сравнению с базовым прогнозом управления от января 2025 года, скорректированным с учетом принятого законодательства. Увеличение дефицита, по оценкам, обусловлено сокращением прямых расходов на 1,1 триллиона долларов США и снижением доходов на 4,5 триллиона долларов США", - заявило управление.
В феврале, до принятия нового закона, в конгрессе прогнозировали, что дефицит федерального бюджета в период с 2025 по 2034 год составит 20 триллионов долларов, а государственный федеральный долг достигнет 116% ВВП. В частности, в следующем году прогнозируемый дефицит бюджета составит 1,6 триллиона долларов, но затем будет неуклонно расти и в 2034 году составит 2,6 триллиона долларов в год.
Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.