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Белый дом ответил на критику со стороны сына Байдена - РИА Новости, 21.07.2025
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21:41 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ssha-2030504673.html
Белый дом ответил на критику со стороны сына Байдена
Белый дом ответил на критику со стороны сына Байдена - РИА Новости, 21.07.2025
Белый дом ответил на критику со стороны сына Байдена
Белый дом ответил на критику миграционной политики администрации Дональда Трампа со стороны сына бывшего президента Джо Байдена Хантера Байдена, заявив, что... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:41:00+03:00
2025-07-21T21:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Белый дом ответил на критику миграционной политики администрации Дональда Трампа со стороны сына бывшего президента Джо Байдена Хантера Байдена, заявив, что последний недоволен тем, что в США стало сложнее ввозить наркотики. Ранее Хантер Байден дал интервью журналисту Эндрю Каллагэну, в котором обругал депортации нелегальных мигрантов. "Хантер просто расстроен, потому что теперь нелегко провозить наркотики через границу, как это было во время "президентства" его отца", - написала заместитель пресс-секретаря Белого дома Абигейл Джексон в соцсети X. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего на тот момент президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. Ему были вменены два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушало закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Перед тем, как покинуть Белый дом, Байден подписал указ о помиловании Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Президент США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
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в мире, сша, калифорния, делавэр, хантер байден, дональд трамп
В мире, США, Калифорния, Делавэр, Хантер Байден, Дональд Трамп
Белый дом ответил на критику со стороны сына Байдена

Белый дом ответил сыну Байдена на критику миграционной политики Трампа

© AP Photo / Saul LoebХантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Белый дом ответил на критику миграционной политики администрации Дональда Трампа со стороны сына бывшего президента Джо Байдена Хантера Байдена, заявив, что последний недоволен тем, что в США стало сложнее ввозить наркотики.
Ранее Хантер Байден дал интервью журналисту Эндрю Каллагэну, в котором обругал депортации нелегальных мигрантов.
"Хантер просто расстроен, потому что теперь нелегко провозить наркотики через границу, как это было во время "президентства" его отца", - написала заместитель пресс-секретаря Белого дома Абигейл Джексон в соцсети X.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего на тот момент президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. Ему были вменены два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушало закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
Перед тем, как покинуть Белый дом, Байден подписал указ о помиловании Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Президент США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
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В миреСШАКалифорнияДелавэрХантер БайденДональд Трамп
 
 
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