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США пообещали Германии и ЕС новые системы Patriot, заявил Мерц - РИА Новости, 21.07.2025
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21:40 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ssha-2030504480.html
США пообещали Германии и ЕС новые системы Patriot, заявил Мерц
США пообещали Германии и ЕС новые системы Patriot, заявил Мерц - РИА Новости, 21.07.2025
США пообещали Германии и ЕС новые системы Patriot, заявил Мерц
США пообещали Германии и ЕС новые зенитные ракетные комплексы Patriot, если Европа передаст свои системы Украине, однако замена еще не закуплена, обсуждаются... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:40:00+03:00
2025-07-21T21:40:00+03:00
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. США пообещали Германии и ЕС новые зенитные ракетные комплексы Patriot, если Европа передаст свои системы Украине, однако замена еще не закуплена, обсуждаются детали, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять киевскому режиму. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно ему Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (США) полную стоимость этого оружия". В середине июля он сообщил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Украине имеющиеся у них Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. "Министры правительств ЕС в настоящее время ведут переговоры по этому вопросу. Существует общее согласие со стороны американского правительства на передачу систем Patriot нам - Германии и Европейскому союзу, а мы, со своей стороны, передаём имеющиеся у нас системы Patriot Украине. То есть мы поставляем, а нам предоставляют замену. Но эта замена пока фактически ещё не закуплена. В настоящий момент ведутся переговоры с американским правительством о том, откуда должна поступить эта замена", - сказал Мерц журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел портал правительства ФРГ. При этом канцлер подчеркнул, что принципиальное обещание со стороны США, что Европа получит замену, уже дано. "Теперь остаётся только согласовать детали между министрами обороны", - заключил он. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030201194.html
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в мире, украина, сша, германия, фридрих мерц, сергей лавров, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Германия, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
США пообещали Германии и ЕС новые системы Patriot, заявил Мерц

Мерц: США пообещали Германии и ЕС новые зенитные ракетные комплексы Patriot

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. США пообещали Германии и ЕС новые зенитные ракетные комплексы Patriot, если Европа передаст свои системы Украине, однако замена еще не закуплена, обсуждаются детали, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять киевскому режиму. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно ему Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (США) полную стоимость этого оружия". В середине июля он сообщил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Украине имеющиеся у них Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
СМИ узнали о неожиданном решении США по поставкам Patriot Украине
19 июля, 21:19
"Министры правительств ЕС в настоящее время ведут переговоры по этому вопросу. Существует общее согласие со стороны американского правительства на передачу систем Patriot нам - Германии и Европейскому союзу, а мы, со своей стороны, передаём имеющиеся у нас системы Patriot Украине. То есть мы поставляем, а нам предоставляют замену. Но эта замена пока фактически ещё не закуплена. В настоящий момент ведутся переговоры с американским правительством о том, откуда должна поступить эта замена", - сказал Мерц журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел портал правительства ФРГ.
При этом канцлер подчеркнул, что принципиальное обещание со стороны США, что Европа получит замену, уже дано. "Теперь остаётся только согласовать детали между министрами обороны", - заключил он.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
На Западе резко отреагировали на жалобы Украины на Patriot
19 июля, 12:44
 
В миреУкраинаСШАГерманияФридрих МерцСергей ЛавровДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
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