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Премьер Норвегии призвал США прояснить позицию по системам ПВО Patriot - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:13 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ssha-2030502283.html
Премьер Норвегии призвал США прояснить позицию по системам ПВО Patriot
Премьер Норвегии призвал США прояснить позицию по системам ПВО Patriot - РИА Новости, 21.07.2025
Премьер Норвегии призвал США прояснить позицию по системам ПВО Patriot
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что им с Германией бы "помогло" пояснение со стороны США их позиции по поводу замены системы ПВО Patriot,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:13:00+03:00
2025-07-21T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
фридрих мерц
сергей лавров
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что им с Германией бы "помогло" пояснение со стороны США их позиции по поводу замены системы ПВО Patriot, которые должны быть направлены Киеву. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Берлин и Вашингтон близки к заключению сделки по отправке систем ПВО Patriot на Украину. Соглашение подразумевает, что Германия отправит Украине две батареи ПВО Patriot из своих собственных запасов, в то время как администрация президента США Дональда Трампа восполнит вооружение за счет промышленных запасов. "Германия сейчас посылает ясный сигнал о том, что Германия готова предоставить системы Patriot. Но я полностью понимаю, что канцлеру (Фридриху Мерцу - ред.) нужно сообщение из США, что они смогут получить замену. И я могу просто сказать, что США бы помогли, если бы они могли прояснить этот вопрос, как это может произойти", - сказал премьер Норвегии на совместной с Мерцем пресс-конференции. Трансляция велась на сайте правительства Германии. По словам Стёре, Норвегия готова предоставить существенное финансирование для обеспечения Украины системами ПВО, работать над этим планируется напрямую с ФРГ. "Уже сейчас наши предприятия вместе тесно работают над тем, чтобы производить ПВО и ракеты для Украины, и мы также обсуждаем, как мы можем поставить системы, как системы Patriot, на Украину", - добавил он. Стёре отметил, что в случае прояснений со стороны США ситуации с поставками систем Patriot и их заменой страна готова "разделить счет". Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250709/tramp-2028074740.html
https://ria.ru/20250411/germanija-2010778758.html
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в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, НАТО
Премьер Норвегии призвал США прояснить позицию по системам ПВО Patriot

Премьер Норвегии Стере призвал США прояснить позицию по замене ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что им с Германией бы "помогло" пояснение со стороны США их позиции по поводу замены системы ПВО Patriot, которые должны быть направлены Киеву.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Берлин и Вашингтон близки к заключению сделки по отправке систем ПВО Patriot на Украину. Соглашение подразумевает, что Германия отправит Украине две батареи ПВО Patriot из своих собственных запасов, в то время как администрация президента США Дональда Трампа восполнит вооружение за счет промышленных запасов.
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему Patriot
9 июля, 09:28
"Германия сейчас посылает ясный сигнал о том, что Германия готова предоставить системы Patriot. Но я полностью понимаю, что канцлеру (Фридриху Мерцу - ред.) нужно сообщение из США, что они смогут получить замену. И я могу просто сказать, что США бы помогли, если бы они могли прояснить этот вопрос, как это может произойти", - сказал премьер Норвегии на совместной с Мерцем пресс-конференции. Трансляция велась на сайте правительства Германии.
По словам Стёре, Норвегия готова предоставить существенное финансирование для обеспечения Украины системами ПВО, работать над этим планируется напрямую с ФРГ.
"Уже сейчас наши предприятия вместе тесно работают над тем, чтобы производить ПВО и ракеты для Украины, и мы также обсуждаем, как мы можем поставить системы, как системы Patriot, на Украину", - добавил он.
Стёре отметил, что в случае прояснений со стороны США ситуации с поставками систем Patriot и их заменой страна готова "разделить счет".
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
ФРГ не может предоставить Украине новые системы Patriot, заявил Писториус
11 апреля, 17:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАГерманияДональд ТрампФридрих МерцСергей ЛавровНАТО
 
 
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