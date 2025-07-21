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Конгрессвумен требует возбудить дело против главы ФРС США - РИА Новости, 21.07.2025
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20:37 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ssha-2030497486.html
Конгрессвумен требует возбудить дело против главы ФРС США
Конгрессвумен требует возбудить дело против главы ФРС США - РИА Новости, 21.07.2025
Конгрессвумен требует возбудить дело против главы ФРС США
Конгрессвумен Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды) направила письмо генпрокурору США Пэм Бонди с требованием возбудить уголовное дело против главы ФРС... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T20:37:00+03:00
2025-07-21T20:37:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды) направила письмо генпрокурору США Пэм Бонди с требованием возбудить уголовное дело против главы ФРС Джерома Пауэлла по обвинению в даче ложных показаний под присягой. Документ датирован 19 июля, с его содержанием ознакомился телеканал Fox News. Луна указала два конкретных эпизода, в которых Пауэлл, по её мнению, солгал при даче свидетельских показаний перед Сенатом 25 июня. В частности, он отрицал наличие в проекте реконструкции штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне VIP-столовой, мраморной отделки, новых лифтов, водных объектов и террасного сада на крыше. Однако, как отмечает Луна, эти элементы включены в окончательный проект, представленный в Национальную комиссию по планированию столицы (NCPC). "Пауэлл представил изменения как упрощение, однако реальные планы указывают на обратное", — говорится в письме. Второй эпизод касается утверждения Пауэлла о том, что здание ФРС "никогда не проходило серьёзной реконструкции". Луна напоминает, что в 1999–2003 годах была проведена полная модернизация строения с заменой крыши, всех инженерных систем и внутренней отделки. Также в письме указывается, что Пауэлл в переписке с директором Административно-бюджетного управления (OMB) Расселом Воутом охарактеризовал удорожание проекта с 1,9 до 2,5 миллиардов долларов как "незначительное". Однако, как подчёркивает Луна, документы Конгресса и самого OMB говорят об обратном — перерасход средств и расширение проекта были масштабными. Fox News отмечает, что обвинения в лжесвидетельстве могут повлечь до пяти лет тюрьмы. Сам Пауэлл отверг обвинения и инициировал внутреннюю проверку проекта реконструкции здания своего ведомства.
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в мире, флорида, сша, вашингтон (штат), джером пауэлл, федеральная резервная система сша
В мире, Флорида, США, Вашингтон (штат), Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Конгрессвумен требует возбудить дело против главы ФРС США

Конгрессвумен Луна потребовала возбудить уголовное дело против главы ФРС

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды) направила письмо генпрокурору США Пэм Бонди с требованием возбудить уголовное дело против главы ФРС Джерома Пауэлла по обвинению в даче ложных показаний под присягой.
Документ датирован 19 июля, с его содержанием ознакомился телеканал Fox News. Луна указала два конкретных эпизода, в которых Пауэлл, по её мнению, солгал при даче свидетельских показаний перед Сенатом 25 июня. В частности, он отрицал наличие в проекте реконструкции штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне VIP-столовой, мраморной отделки, новых лифтов, водных объектов и террасного сада на крыше. Однако, как отмечает Луна, эти элементы включены в окончательный проект, представленный в Национальную комиссию по планированию столицы (NCPC).
"Пауэлл представил изменения как упрощение, однако реальные планы указывают на обратное", — говорится в письме.
Второй эпизод касается утверждения Пауэлла о том, что здание ФРС "никогда не проходило серьёзной реконструкции". Луна напоминает, что в 1999–2003 годах была проведена полная модернизация строения с заменой крыши, всех инженерных систем и внутренней отделки.
Также в письме указывается, что Пауэлл в переписке с директором Административно-бюджетного управления (OMB) Расселом Воутом охарактеризовал удорожание проекта с 1,9 до 2,5 миллиардов долларов как "незначительное". Однако, как подчёркивает Луна, документы Конгресса и самого OMB говорят об обратном — перерасход средств и расширение проекта были масштабными.
Fox News отмечает, что обвинения в лжесвидетельстве могут повлечь до пяти лет тюрьмы. Сам Пауэлл отверг обвинения и инициировал внутреннюю проверку проекта реконструкции здания своего ведомства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
США теряют сотни миллиардов долларов из-за главы ФРС, считает Трамп
19 июня, 18:20
 
В миреФлоридаСШАВашингтон (штат)Джером ПауэллФедеральная резервная система США
 
 
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