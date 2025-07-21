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Заключенных во Флориде заставляли есть на коленях, сообщила HRW
Заключенных во Флориде заставляли есть на коленях, сообщила HRW - РИА Новости, 21.07.2025
Заключенных во Флориде заставляли есть на коленях, сообщила HRW
Заключенных в иммиграционных центрах в американской Флориде подвергали жестокому и унизительному обращению, включая случаи, когда людей с завязанными за спиной... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T19:01:00+03:00
2025-07-21T19:01:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заключенных в иммиграционных центрах в американской Флориде подвергали жестокому и унизительному обращению, включая случаи, когда людей с завязанными за спиной руками заставляли есть на коленях, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном в понедельник. В отчете, основанном на интервью с задержанными, их родственниками и иммиграционными адвокатами, описаны массовые нарушения в трех учреждениях на юге Флориды: Krome North Service Processing Center, Broward Transitional Center (BTC) и Федеральный центр содержания под стражей (FDC) в Майами. "Нас сковали наручниками, руки были за спиной. Нас заставили наклониться и есть с пластиковых тарелок, стоящих на стульях. Мы ели, как собаки", - приводит организация слова одного из задержанных. По данным правозащитников, людей сажали в одиночные камеры за просьбы о медицинской помощи, возвращали из больниц после операций без необходимых лекарств, ограничивали доступ к адвокатам, держали в переполненных камерах с антисанитарией и постоянным освещением. Женщин размещали в помещениях, предназначенных для мужчин, а жалобы на болезни зачастую игнорировались. Ранее в Белом доме заявили, что власти США за полгода работы администрации президента Дональда Трампа арестовали более 100 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся на американской территории, а также отозвали разрешения на временное пребывание в стране еще у полумиллиона иностранцев. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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в мире, флорида, сша, майами, дональд трамп, human rights watch
В мире, Флорида, США, Майами, Дональд Трамп, Human Rights Watch
Заключенных во Флориде заставляли есть на коленях, сообщила HRW
Human Rights Watch: заключенных во Флориде заставляли есть на коленях