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Генсек НАТО призвал Европу закупать оружие у США для Украины - РИА Новости, 21.07.2025
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18:56 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ssha-2030482832.html
Генсек НАТО призвал Европу закупать оружие у США для Украины
Генсек НАТО призвал Европу закупать оружие у США для Украины - РИА Новости, 21.07.2025
Генсек НАТО призвал Европу закупать оружие у США для Украины
Генсек НАТО Марк Рютте на заседании контактной группы по Украине в понедельник призвал европейские страны закупать у США оружие для Киева. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:56:00+03:00
2025-07-21T18:56:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на заседании контактной группы по Украине в понедельник призвал европейские страны закупать у США оружие для Киева. Ранее Рютте заверил Вашингтон, что Европа "найдет деньги" на оплату американского оружия для Украины. "Обращаясь к министрам обороны, принявшим участие во встрече, генсек особо выделил инициативу, которую он и президент США Дональд Трамп объявили на прошлой неделе, направленную на усиление поддержки Украины путем предоставления американского оружия за счет инвестиций союзников в Европе и Канаде", - говорится в заявлении альянса по итогам виртуальной встречи. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в прошлый понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, марк рютте, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Марк Рютте, Джо Байден, НАТО
Генсек НАТО призвал Европу закупать оружие у США для Украины

Генсек НАТО Рютте призвал европейские страны закупать у США оружие для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на заседании контактной группы по Украине в понедельник призвал европейские страны закупать у США оружие для Киева.
Ранее Рютте заверил Вашингтон, что Европа "найдет деньги" на оплату американского оружия для Украины.
"Обращаясь к министрам обороны, принявшим участие во встрече, генсек особо выделил инициативу, которую он и президент США Дональд Трамп объявили на прошлой неделе, направленную на усиление поддержки Украины путем предоставления американского оружия за счет инвестиций союзников в Европе и Канаде", - говорится в заявлении альянса по итогам виртуальной встречи.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в прошлый понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Теперь официально: США все же "слили" Украину и Европу
4 июля, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампМарк РюттеДжо БайденНАТО
 
 
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