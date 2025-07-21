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Генсек НАТО призвал Европу закупать оружие у США для Украины

Генсек НАТО призвал Европу закупать оружие у США для Украины - РИА Новости, 21.07.2025

Генсек НАТО призвал Европу закупать оружие у США для Украины

Генсек НАТО Марк Рютте на заседании контактной группы по Украине в понедельник призвал европейские страны закупать у США оружие для Киева. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:56:00+03:00

2025-07-21T18:56:00+03:00

2025-07-21T18:56:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на заседании контактной группы по Украине в понедельник призвал европейские страны закупать у США оружие для Киева. Ранее Рютте заверил Вашингтон, что Европа "найдет деньги" на оплату американского оружия для Украины. "Обращаясь к министрам обороны, принявшим участие во встрече, генсек особо выделил инициативу, которую он и президент США Дональд Трамп объявили на прошлой неделе, направленную на усиление поддержки Украины путем предоставления американского оружия за счет инвестиций союзников в Европе и Канаде", - говорится в заявлении альянса по итогам виртуальной встречи. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в прошлый понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250704/ssha-2026936170.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, марк рютте, джо байден, нато