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Сенаторы призвали США остановить гонку ядерных вооружений

Сенаторы призвали США остановить гонку ядерных вооружений - РИА Новости, 21.07.2025

Сенаторы призвали США остановить гонку ядерных вооружений

Группа сенаторов-демократов во главе с Эдом Марки представила в Конгрессе резолюцию, в которой призывает администрацию США возглавить глобальные усилия по... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:03:00+03:00

2025-07-21T18:03:00+03:00

2025-07-21T18:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Группа сенаторов-демократов во главе с Эдом Марки представила в Конгрессе резолюцию, в которой призывает администрацию США возглавить глобальные усилия по остановке и обращению вспять новой гонки ядерных вооружений, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости. В документе отмечается, что, несмотря на сокращение более 50 тысяч боеголовок после окончания холодной войны, в мире по-прежнему насчитывается около 12 тысяч ядерных зарядов, 95% из которых находятся в арсеналах США и России. Это, по мнению авторов резолюции, представляет "неприемлемую угрозу для выживания человечества". "Ядерную войну невозможно выиграть, и она никогда не должна быть развязана", - напоминается в тексте, ссылающемся на выступление президента Рональда Рейгана. Сенаторы подчеркивают, что даже ограниченное применение ядерного оружия способно вызвать климатические потрясения и глобальный голод, а полномасштабный конфликт приведёт к сотням миллионов жертв и разрушениям, не виданным со времён последнего ледникового периода. Резолюция содержит призыв к Белому дому начать добросовестные переговоры с другими ядерными державами - в первую очередь с Россией и Китаем - с целью заключения "проверяемого и необратимого соглашения" по сокращению и ликвидации ядерных арсеналов. Особую тревогу авторы выразили в связи с истекающим в феврале 2026 года сроком действия последнего действующего договора по контролю над стратегическими вооружениями между США и Россией - СНВ-3. Без продления или нового соглашения, предупреждают они, мир рискует оказаться втянутым в новую, дорогостоящую и опасную фазу наращивания ядерных арсеналов.

https://ria.ru/20250706/nato-2027547575.html

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в мире, россия, сша, китай, рональд рейган