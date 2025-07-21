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Bloomberg: США и ФРГ близки к соглашению о поставках Patriot Украине

Bloomberg: США и ФРГ близки к соглашению о поставках Patriot Украине - РИА Новости, 21.07.2025

Bloomberg: США и ФРГ близки к соглашению о поставках Patriot Украине

США и Германия приближаются к соглашению о поставке систем ПВО Patriot на Украину, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:34:00+03:00

2025-07-21T17:34:00+03:00

2025-07-21T17:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США и Германия приближаются к соглашению о поставке систем ПВО Patriot на Украину, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять киевскому режиму, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". 14 июля он сообщил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Украине имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. "Германия и США близки к заключению соглашения, которое предусматривает отправку систем ПВО Patriot на Украину", - пишет агентство. Как уточняют источники Блумберг, сделка подразумевает, что Германия отправит Украине две батареи ПВО Patriot из своих собственных запасов, в то время как администрация Трампа восполнит вооружение за счет промышленных запасов. Агентство указывает, что о завершении сделки могут объявить уже на этой неделе. Как добавляет Блумберг, в понедельник министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ внесет свой вклад, чтобы помочь поставить Украине в общей сложности пять систем Patriot "как можно быстрее", не вдаваясь в подробности переговоров с США. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006068542.html

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030201194.html

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украина, сша, германия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, нато