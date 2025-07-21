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Бессент призвал оценить деятельность ФРС
Бессент призвал оценить деятельность ФРС - РИА Новости, 21.07.2025
Бессент призвал оценить деятельность ФРС
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что деятельность Федеральной резервной системы (ФРС) страны должна быть подвергнута анализу для определения степени ее... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:30:00+03:00
2025-07-21T17:30:00+03:00
2025-07-21T17:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что деятельность Федеральной резервной системы (ФРС) страны должна быть подвергнута анализу для определения степени ее эффективности. "Я думаю, что мы должны провести оценку всей Федеральной резервной системы и (определить – ред.), насколько успешна ее деятельность… Если бы речь шла о Федеральной администрации авиации, и она бы совершала столь же много ошибок, то мы бы изучили их причины", - заявил глава ведомства. Также Бессент отметил, что внутри ФРС имеет место "паникерство" на фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа, хотя она практически не сказалась на инфляции. В июле Трамп назвал назначение Джерома Пауэлла на пост главы ФРС "одним из самых худших" своих распоряжений, а также обвинил в сложившейся экономической ситуации и бездействии Совет управляющих этой организации. Ранее лидер США объявил о введении дополнительной пошлины в 10% для стран, которые поддерживают "антиамериканскую" политику БРИКС, и по его словам, никаких исключений не будет. Также глава Белого дома направил лидерам иностранных государств письма с уведомлением о новых пошлинах, которые начнут действовать с 1 августа. В отношении малайзийских товаров была установлена ставка в размере 25%.
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в мире, сша, скотт бессент, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, брикс
В мире, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, БРИКС
Бессент призвал оценить деятельность ФРС
Бессент призвал оценить и проанализировать деятельность ФРС