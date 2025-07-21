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США планируют провести переговоры с Китаем в ближайшем будущем - РИА Новости, 21.07.2025
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16:09 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ssha-2030435427.html
США планируют провести переговоры с Китаем в ближайшем будущем
США планируют провести переговоры с Китаем в ближайшем будущем - РИА Новости, 21.07.2025
США планируют провести переговоры с Китаем в ближайшем будущем
США собираются провести переговоры с Китаем по двусторонней торговле, а также ряду других вопросов, в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Скотт... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:09:00+03:00
2025-07-21T16:09:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США собираются провести переговоры с Китаем по двусторонней торговле, а также ряду других вопросов, в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы собираемся начать переговоры в самом ближайшем будущем... Думаю, теперь мы можем начать обсуждать другие вопросы", - сказал Бессент в интервью CNBC. Переговоры могут затронуть закупки Пекином российской и иранской нефти, а также необходимость серьёзной экономической переориентации со стороны Китая, добавил министр.
https://ria.ru/20250701/ssha-2026574026.html
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в мире, сша, китай, пекин, скотт бессент
В мире, США, Китай, Пекин, Скотт Бессент
США планируют провести переговоры с Китаем в ближайшем будущем

Глава Минфина США Бессент: США намерены провести переговоры с Китаем по торговле

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США собираются провести переговоры с Китаем по двусторонней торговле, а также ряду других вопросов, в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы собираемся начать переговоры в самом ближайшем будущем... Думаю, теперь мы можем начать обсуждать другие вопросы", - сказал Бессент в интервью CNBC.
Переговоры могут затронуть закупки Пекином российской и иранской нефти, а также необходимость серьёзной экономической переориентации со стороны Китая, добавил министр.
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая
1 июля, 16:58
 
В миреСШАКитайПекинСкотт Бессент
 
 
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