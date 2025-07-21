Претензии США на роль хозяина мира потерпели крах, заявили в Турции
USMER: претензии США на роль единственного хозяина мира потерпели крах
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Претензии американского империализма на роль "хозяина мира" потерпели крах, многополярный мир стал "объективной реальностью", говорится в итоговой декларации турецкого Центра национальной стратегии (USMER) по итогам международной конференции "Восточное Средиземноморье-Черное море'25" (EMBC) с участием 17 стран в Стамбуле, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Россия выступает за то, чтобы в мире сложился многополярный порядок, где все бы договаривались между собой и находили решения, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
"Претензии американского империализма на роль единственного хозяина мира потерпели крах. Многополярный мир - это уже не надежда, а объективная реальность. Мы разделяем и приветствуем все усилия по объединению стран мира против разваливающейся западной системы в региональные союзы, таких как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Африканский и Латиноамериканский союзы, АСЕАН, Союз исламских стран, Лига арабских государств, Организация экономического сотрудничества (ОЭС) и Организация тюркских государств, а также по освобождению Организации Объединенных Наций от диктата Запада и удовлетворению требований государств, стремящихся к независимости, и народов, стремящихся к свободе", - говорится в заявлении.
Центр национальной стратегии (USMER) проводит исследования в политической, социальной, экономической, научной, технической и культурной сферах. Он разрабатывает программы и проекты, необходимые для развития Турции, собирает данные, готовит аналитические отчеты и предлагает практические решения.