Рейтинг@Mail.ru
Претензии США на роль хозяина мира потерпели крах, заявили в Турции - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ssha-2030347784.html
Претензии США на роль хозяина мира потерпели крах, заявили в Турции
Претензии США на роль хозяина мира потерпели крах, заявили в Турции - РИА Новости, 21.07.2025
Претензии США на роль хозяина мира потерпели крах, заявили в Турции
Претензии американского империализма на роль "хозяина мира" потерпели крах, многополярный мир стал "объективной реальностью", говорится в итоговой декларации... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:09:00+03:00
2025-07-21T09:09:00+03:00
в мире
сша
шос
брикс
владимир путин
россия
лига арабских государств
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Претензии американского империализма на роль "хозяина мира" потерпели крах, многополярный мир стал "объективной реальностью", говорится в итоговой декларации турецкого Центра национальной стратегии (USMER) по итогам международной конференции "Восточное Средиземноморье-Черное море'25" (EMBC) с участием 17 стран в Стамбуле, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы в мире сложился многополярный порядок, где все бы договаривались между собой и находили решения, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. "Претензии американского империализма на роль единственного хозяина мира потерпели крах. Многополярный мир - это уже не надежда, а объективная реальность. Мы разделяем и приветствуем все усилия по объединению стран мира против разваливающейся западной системы в региональные союзы, таких как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Африканский и Латиноамериканский союзы, АСЕАН, Союз исламских стран, Лига арабских государств, Организация экономического сотрудничества (ОЭС) и Организация тюркских государств, а также по освобождению Организации Объединенных Наций от диктата Запада и удовлетворению требований государств, стремящихся к независимости, и народов, стремящихся к свободе", - говорится в заявлении. Центр национальной стратегии (USMER) проводит исследования в политической, социальной, экономической, научной, технической и культурной сферах. Он разрабатывает программы и проекты, необходимые для развития Турции, собирает данные, готовит аналитические отчеты и предлагает практические решения.
https://ria.ru/20250721/poshliny-2030328364.html
сша
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, шос, брикс, владимир путин, россия, лига арабских государств, турция
В мире, США, ШОС, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Лига арабских государств, Турция
Претензии США на роль хозяина мира потерпели крах, заявили в Турции

USMER: претензии США на роль единственного хозяина мира потерпели крах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Претензии американского империализма на роль "хозяина мира" потерпели крах, многополярный мир стал "объективной реальностью", говорится в итоговой декларации турецкого Центра национальной стратегии (USMER) по итогам международной конференции "Восточное Средиземноморье-Черное море'25" (EMBC) с участием 17 стран в Стамбуле, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Россия выступает за то, чтобы в мире сложился многополярный порядок, где все бы договаривались между собой и находили решения, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
"Претензии американского империализма на роль единственного хозяина мира потерпели крах. Многополярный мир - это уже не надежда, а объективная реальность. Мы разделяем и приветствуем все усилия по объединению стран мира против разваливающейся западной системы в региональные союзы, таких как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Африканский и Латиноамериканский союзы, АСЕАН, Союз исламских стран, Лига арабских государств, Организация экономического сотрудничества (ОЭС) и Организация тюркских государств, а также по освобождению Организации Объединенных Наций от диктата Запада и удовлетворению требований государств, стремящихся к независимости, и народов, стремящихся к свободе", - говорится в заявлении.
Центр национальной стратегии (USMER) проводит исследования в политической, социальной, экономической, научной, технической и культурной сферах. Он разрабатывает программы и проекты, необходимые для развития Турции, собирает данные, готовит аналитические отчеты и предлагает практические решения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Трамп довел США до зависимости от России, пишет WP
Вчера, 02:59
 
В миреСШАШОСБРИКСВладимир ПутинРоссияЛига арабских государствТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала