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СМИ: в США вырезали органы для трансплантации у живых людей
СМИ: в США вырезали органы для трансплантации у живых людей - РИА Новости, 21.07.2025
СМИ: в США вырезали органы для трансплантации у живых людей
В последнее время в больницах США участилось число операций по трансплантации с неудачными извлечениями органов у еще живых людей, пишет американская газета The РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В последнее время в больницах США участилось число операций по трансплантации с неудачными извлечениями органов у еще живых людей, пишет американская газета The New York Times."В последние годы, поскольку система стремится увеличить число трансплантаций, все большему числу пациентов приходится сталкиваться с преждевременными или неудачными попытками извлечения их органов", — говорится в материале.Как пишет издание, в Западной Вирджинии врачи были потрясены, когда координаторы попросили парализованного мужчину, который перестал принимать седативные препараты в операционной, дать согласие на удаление его органов."Больницы несут ответственность за пациентов до момента смерти, но некоторые из них позволяют организациям по закупке органов влиять на решения о лечении", — подчеркивает издание.По данным газеты, работники в нескольких штатах говорили, что видели, как координаторы убеждали врачей больниц назначать морфин, пропофол и другие препараты, чтобы ускорить смерть потенциальных доноров.Трансплантация органов в США — это процесс, который включает в себя операции по пересадке органов, проводимые сложной системой больниц, врачей и координаторов некоммерческих пожертвований. Большинство донорских органов поступает от людей с необратимой смертью мозга. Однако есть и другой тип донорства — после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
https://ria.ru/20250617/operatsiya-2023422738.html
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в мире, сша
СМИ: в США вырезали органы для трансплантации у живых людей
NYT: в больницах США участились случаи изъятия органов у живых людей
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
В последнее время в больницах США участилось число операций по трансплантации с неудачными извлечениями органов у еще живых людей, пишет американская газета The New York Times
.
"В последние годы, поскольку система стремится увеличить число трансплантаций, все большему числу пациентов приходится сталкиваться с преждевременными или неудачными попытками извлечения их органов", — говорится в материале.
Как пишет издание, в Западной Вирджинии врачи были потрясены, когда координаторы попросили парализованного мужчину, который перестал принимать седативные препараты в операционной, дать согласие на удаление его органов.
"Больницы несут ответственность за пациентов до момента смерти, но некоторые из них позволяют организациям по закупке органов влиять на решения о лечении", — подчеркивает издание.
По данным газеты, работники в нескольких штатах говорили, что видели, как координаторы убеждали врачей больниц назначать морфин, пропофол и другие препараты, чтобы ускорить смерть потенциальных доноров.
Трансплантация органов в США
— это процесс, который включает в себя операции по пересадке органов, проводимые сложной системой больниц, врачей и координаторов некоммерческих пожертвований. Большинство донорских органов поступает от людей с необратимой смертью мозга. Однако есть и другой тип донорства — после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.